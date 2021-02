Technologie IPL pour utilisation à domicile, développée avec des dermatologues

IPL est l’abréviation de Intense Pulsed Light (lumière intense pulsée). Il s’agit d’une technologie qui utilise une lumière douce et chaude pour endormir vos poils. La lumière se fraie un chemin jusqu’à la racine du poil, ce qui a pour effet d’endormir le follicule et de stimuler la libération du poil. Des séances régulières empêchent progressivement les poils de repousser, laissant votre peau parfaitement nette et lisse. Philips Lumea a été développé en collaboration avec des dermatologues et a fait l’objet de tests cliniques afin de garantir une solution simple, efficace et confortable à domicile, même sur les zones sensibles.