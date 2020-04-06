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Arrêté
Pool party ou shower party : une fête qui vous ressemble.
Partout et à toute heure, cette enceinte Bluetooth® compacte et étanche délivre un son étonnamment puissant et des basses profondes. Bénéficiez de huit heures d'autonomie et d'une entrée Audio. Que ce soit au bord de la piscine ou dans les vestiaires, faites la fête comme vous en avez envie.
Bluetooth®
Noire
À la piscine, au bord d'un lac, ou encore dans les vestiaires. Cette enceinte étanche IPX7 flotte et résiste à une immersion pouvant durer jusqu'à 30 minutes et atteindre 1 m de profondeur.
La batterie offre 8 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en 3 heures environ, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.
Contrôlez la musique grâce aux boutons situés sur le côté de l'enceinte. Appuyez dessus pour lancer la lecture. Une pression double sur les boutons d'augmentation/diminution du volume permet de changer de piste. La grille de l'enceinte est dotée de LED qui s'allument en bleu ou clignotent de différentes couleurs aléatoires.
2.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT150W altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-06
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-03-06