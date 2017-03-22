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Arrêté
Bluetooth®
Batterie rechargeable
2 W
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.
4.2
sur 6
14
Avis
90%
recommandent ce produit
eolia
22/03/2017
France
bon produit
j'ai deux enceintes de ce type ... une blanche une noire. super autonomie facile a connecter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT50B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT50B Enceinte portable sans fil
Noucka
27/01/2017
France
Acheteur vérifié
pratique pour voyager, volume , juste ce qu'il faut...
je l'utilise avec mon Ipad, partout où je vais mpn ipad ne bouge pas, et je me balade à chaque endroit avec mon haut parleur , super
Cet avis a été rédigé pour BT50B Enceinte portable sans fil
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Ferre50
21/06/2018
België
Acheteur vérifié
kleine gespierde
Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT50G draadloze draagbare luidspreker
Oui, je recommande ce produit
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