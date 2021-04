La précision ultime avec la technologie unique SteelPrecision

La tondeuse BT9000 Prestige est dotée de la toute nouvelle technologie SteelPrecision, composée d'un sabot métallique intégré et d'un élément de coupe puissant. Contrairement aux sabots en plastique, celui-ci ne se plie pas, quelle que soit la pression exercée. Ainsi, la BT9000 Prestige permet une coupe on ne peut plus régulière et précise.*