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Arrêté
Relaxez-vous en musique
Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact tout-en-un. Chargez tous vos appareils (smartphones, tablettes) grâce au port USB intégré.
30 W
Bluetooth®
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
4.2
sur 6
10
Avis
100%
recommandent ce produit
Montagnon25
26/08/2016
France
Très bonne chaine
Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTM2335 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTM2335 Microchaîne
deheerbagger
19/07/2018
Nederland
alles ineen BT mp3 usb geweldig
alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere
Cet avis a été rédigé pour BTM2335 Micromuzieksysteem
Cet avis a été rédigé pour BTM2335 Micromuzieksysteem
HansFox
28/11/2015
Nederland
Veel HiFi voor weinig geld
Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTM2335 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTM2335 Micromuzieksysteem