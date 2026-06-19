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Arrêté

Philips SaecoCartouche filtrante Brita Intenza+

CA6702/00

La meilleure eau pour un café plus savoureux
La cartouche filtrante innovante BRITA INTENZA+ a été spécialement conçue pour protéger votre précieuse machine espresso Philips Saeco contre le calcaire. Elle filtre l'eau, pour des arômes plus intenses et un café au goût plus pur.
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L'eau fraîchement filtrée permet d'obtenir des arômes intenses

La meilleure eau pour un café plus savoureux

  • pour les machines espresso Saeco

  • Améliore le goût du café

  • Prévient du calcaire

  • Remplacer tous les 2 mois

Une eau fraîchement filtrée pour un café plus savoureux

Une eau fraîchement filtrée pour un café plus savoureux

L'eau est un ingrédient essentiel de tout espresso. Pour une saveur exceptionnelle, il est toujours recommandé de recourir à un filtre professionnel. C'est pourquoi vous pouvez opter pour l'installation d'un filtre à eau INTENZA+, développé en collaboration avec BRITA, n°1 des filtres à eau domestiques, sur toutes les machines espresso Saeco. Réglez-le simplement sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, et sa technologie sophistiquée se chargera du reste. Résultat ? Une eau idéale pour un espresso à l'arôme intense.

Options du filtre à eau réglable

Options du filtre à eau réglable

Les options du filtre à eau peuvent être réglées en fonction de la dureté de votre eau. Tournez simplement l'anneau de réglage sur le filtre à eau de l'Intenza+. Réglez-le sur A dans les régions où l'eau est douce, sur B si l'eau est moyennement dure (préréglage d'usine), et sur C si l'eau est dure. Ainsi, vous bénéficierez d'une protection optimale contre le calcaire et vos boissons auront un goût optimal.

Processus de préparation du café plus efficace

Processus de préparation du café plus efficace

Le filtre à eau assure une température constante et une pression régulière lors de la préparation du café, pour de meilleurs résultats.

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