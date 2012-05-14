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Arrêté
L'obsession du son
Écoutez une musique au son pur et détaillé provenant de différentes sources grâce au tweeter à dôme de cette microchaîne classique Philips. Chargez votre iPod/iPhone et diffusez sa musique. Avec la lecture de CD MP3, et les fonctions MP3 Link et USB Direct, profitez d'une expérience musicale riche.
station d'accueil pour iPhone/iPod
100 W
Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.
Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.1
sur 6
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Lutzifer
14/05/2012
Deutschland
Ein ausgezeichnetes Gerät für´s Büro
Das Micro-Musiksystem DCM377 bietet für kleines Geld alles was das Herz begehrt. Vor Allem einen beachtlichen Klang, bei kleinstem Platzanspruch. Auch eine große Spannbreite von Musikstilen auf iPod/iPhone wird glasklar und wenn gewünscht auch druckvoll aus den kleinen Boxen geblasen. So vergeht der Tag im Büro doppelt so schnell.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
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frsteel
15/05/2012
España
Sonido, Diseño y precio inmejorables.
Es una Microcadena que cumple todas las espectativas, el sonido es de gran calidad, la sintonización de cadenas de radio perfecta, el diseño siendo bastante clasico y funcional es perfecto. Y sobre todo el precio que es bastante bueno para la calidad total del producto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM377 Microcadena clásica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM377 Microcadena clásica
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM377 Classic micro sound system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM377 Classic micro sound system