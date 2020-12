Suivi continu de la santé

La montre de santé vous encourage à avoir un mode de vie plus sain en surveillant votre fréquence cardiaque, votre activité, vos dépenses caloriques et votre sommeil. Contrôlez vos mesures indicatives grâce à des algorithmes et chiffres validés par la clinique, afin d'agir pour améliorer votre santé. Voir tous les avantages