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  • Puissance et précision
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Arrêté

AzurFer vapeur

GC4420/02

1 récompense

Puissance et précision
Pour un repassage plus simple et plus efficace, vous avez besoin d'une combinaison parfaite entre glisse et jet de vapeur puissant. Ce fer à repasser Philips doté d'une semelle SteamGlide vous offre les deux !
Voir tous les avantages

Fer avec vapeur et glisse exceptionnelles

Puissance et précision

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 100 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Arrêt automatique

  • 2 400 W

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé

Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé

Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

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