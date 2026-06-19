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Arrêté
GC4420/02
Vapeur 40 g/min, effet pressing 100 g
Semelle SteamGlide Plus
Arrêt automatique
2 400 W
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé
L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
Récompenses
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