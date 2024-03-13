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Manuels et documentation

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF file, 1.2 MB
  • 13 March 2024

Pour un repassage plus simple et plus efficace, vous avez besoin d'une combinaison parfaite entre glisse et jet de vapeur puissant. Ce fer à repasser Philips doté d'une semelle SteamGlide vous offre les deux !

  • PDF file
  • 21 January 2025

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