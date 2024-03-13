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Repassage
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Azur Fer vapeur
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GC4420/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Pour un repassage plus simple et plus efficace, vous avez besoin d'une combinaison parfaite entre glisse et jet de vapeur puissant. Ce fer à repasser Philips doté d'une semelle SteamGlide vous offre les deux !
Tout (3)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Guide-cordon
Rasoir anti-bouloche
IronCareCartouche anticalcaire
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
Mon fer vapeur Philips ne produit pas de vapeur
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