HR1501/00
Puissant, compact, simple !
Ce hachoir compact facile à utiliser est un outil idéal en cuisine pour préparer des repas maison. Son moteur puissant vous permet de hacher et de piler n'importe quel ingrédient. Réalisez vos dips favoris en toute simplicité.Voir tous les avantages
Hachoir
Des ingrédients parfaitement hachés rapidement grâce au puissant moteur de 450 W. Réalisez n'importe quel plat en un rien de temps.
Hachez des ingrédients fermes comme tendres et obtenez un résultat régulier grâce à la technologie PowerChop associant des lames, un angle de coupe et un bol interne optimisés.
Vous adorez le guacamole ou le pesto ? Préparez n'importe quelle recette dans le bol de 1 l.
Hachez facilement les ingrédients grâce aux deux vitesses. Faites fonctionner l'appareil quelques secondes à la première vitesse si vous souhaitez conserver des morceaux, ou sélectionnez la seconde vitesse pour une texture lisse.
Stabilisé par sa base en caoutchouc, le hachoir est utilisable d'une seule main.
Pas de souci de vaisselle. Le bol comme les lames sont compatibles lave-vaisselle.
Des oignons aux sauces, ce hachoir convient parfaitement à tous types d'ingrédients.
Les 4 lames sont spécialement conçues pour couper tous types d'ingrédients, afin de rendre leur préparation aussi rapide que possible.
Préparez vos pâtes d'oléagineux à la maison en toute simplicité et explorez des saveurs nouvelles et plus saines. Vous pouvez même réaliser votre propre pâte à tartiner au chocolat pour les enfants.
