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Arrêté

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard

HX6064/10

4.6
| (380) Avis | 97% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
Des dents jusqu'à 100 % plus blanches en seulement une semaine*
La tête de brosse W2 Optimal White est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Également excellente entre deux éclaircissements professionnels.
Voir tous les avantages
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C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

Des dents jusqu'à 100 % plus blanches en seulement une semaine*

  • Lot de 4

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Sélection des modes via BrushSync™

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse Philips Sonicare W2 Optimal White se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un éclaircissement des dents exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

380

Avis

97%

recommandent ce produit

14/01/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente relation qualité /prix. Très efficaces

Bonne relation qualité /prix. Service online Philips impeccable

Avantages

Pratique, efficace,

Contre

Une couleur blanche serait un atout supplémentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W Optimal White HX6064/11 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W Optimal White HX6064/11 Têtes de brosse à dents standard

06/04/2025

France

France

Adopté !

J'ai changé pour ces nouvelles têtes de brosse Optimal white et j'en suis très satisfaite ! Aucun problème avec mes gencives sensibles, elles frottent tout en douceur et effectuent un lavage parfait de mes dents qui me permet de garder blancheur et fraicheur !

Avantages

La forme en diamant des poils de la tête de brosse, assez petite, permet un nettoyage complet des dents, je retrouve chaque jour un sourire plus blanc tout en douceur !

Contre

Je n'en trouve aucun !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

04/04/2025

France

France

Tête de brosse Optimal White au top!

Tete de brosse pratique et simple d'utilisation. Elle s'emboîte rapidement sur la brosse! Lors du brossage, on sent bien qu'elle nettoie parfaitement les dents, entres les dents et gencives! Depuis son utilisation, je sens que je n'ai que plus ou voir tres peu de plaque dentaire et surtout je ne saigne plus de la gencive. La brosse est douce et n'irrite pas la gencive! Je recommande vraiment. Elle a un joli design et colorée.

Avantages

Douce, simple d'utilisation et nettoie en profondeur

Contre

Aucune

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

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  2. La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.