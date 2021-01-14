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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7119/01
HX711A
HX7110/02
HX6481/60
Lot de 4
Taille standard
Clipsable
Sélection des modes via BrushSync™
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse Philips Sonicare W2 Optimal White se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un éclaircissement des dents exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.
4.6
sur 6
380
Avis
97%
recommandent ce produit
Ramino
14/01/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente relation qualité /prix. Très efficaces
Bonne relation qualité /prix. Service online Philips impeccable
Avantages
Pratique, efficace,
Contre
Une couleur blanche serait un atout supplémentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W Optimal White HX6064/11 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W Optimal White HX6064/11 Têtes de brosse à dents standard
Toufou30
06/04/2025
France
Fait partie de la promotion
Adopté !
J'ai changé pour ces nouvelles têtes de brosse Optimal white et j'en suis très satisfaite ! Aucun problème avec mes gencives sensibles, elles frottent tout en douceur et effectuent un lavage parfait de mes dents qui me permet de garder blancheur et fraicheur !
Avantages
La forme en diamant des poils de la tête de brosse, assez petite, permet un nettoyage complet des dents, je retrouve chaque jour un sourire plus blanc tout en douceur !
Contre
Je n'en trouve aucun !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Midabou02
04/04/2025
France
Fait partie de la promotion
Tête de brosse Optimal White au top!
Tete de brosse pratique et simple d'utilisation. Elle s'emboîte rapidement sur la brosse! Lors du brossage, on sent bien qu'elle nettoie parfaitement les dents, entres les dents et gencives! Depuis son utilisation, je sens que je n'ai que plus ou voir tres peu de plaque dentaire et surtout je ne saigne plus de la gencive. La brosse est douce et n'irrite pas la gencive! Je recommande vraiment. Elle a un joli design et colorée.
Avantages
Douce, simple d'utilisation et nettoie en profondeur
Contre
Aucune
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.