Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.