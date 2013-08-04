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Arrêté

Philips Sonicare HealthyWhiteBrosse à dents électrique

HX6782/02

4.4
| (35) Avis | 94% recommandent ce produit
Des dents plus blanches et plus saines
Tout le monde aime les sourires d'une blancheur éclatante. Laissez éclater la blancheur naturelle de vos dents. Il est prouvé que HealthyWhite permet d'éliminer les taches en seulement deux semaines, avec l'utilisation régulière du mode Clean & White.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Des dents plus blanches et plus saines

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

35

Avis

94%

recommandent ce produit

2

04/08/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt ist sehr gut

Das Gerät ist technisch ausgereift. Das Gerät ist sehr alltagstauglich.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste

16/04/2013

Suisse

Suisse

Super

Einfach ein Spitzen Produkt. Nur zu Empfehlen. Handlich

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

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10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle