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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
4.4
sur 6
35
Avis
94%
recommandent ce produit
chris2655
04/08/2013
Österreich
Das Produkt ist sehr gut
Das Gerät ist technisch ausgereift. Das Gerät ist sehr alltagstauglich.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste
Jarabe
16/04/2013
Suisse
Super
Einfach ein Spitzen Produkt. Nur zu Empfehlen. Handlich
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste
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Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Acheteur vérifié
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
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Cet avis a été rédigé pour Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle