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Arrêté

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Brosse à dents électrique

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Avis | 86% recommandent ce produit

Disponible à partir

Noir/gris
Noir/gris
Rose intense
Rose intense
Des dents plus blanches, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Des dents plus blanches, en douceur.

  • Capteur de pression intégré

  • 1 mode de nettoyage

  • 1 fonction BrushSync™

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

932

Avis

86%

recommandent ce produit

13/10/2023

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent toothbrush

I have tried both Oral-B rotary and Philip Sonicare toothbrushes. Sonicare is much better and less abrasive than Oral-B on the gums. Very happy with the purchase. It takes a bit of getting used to compared to normal brushing but after awhile you will get the hang of it.

Avantages

Very clean teeth, the battery lasts very long

Contre

The default toothbrush head is too hard, the replacement head is too expensive!!

Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Brosse à dents électrique

Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Brosse à dents électrique

13/08/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Nettement plus efficace que la concurrence.

Pour avour essayer pendant plusieurs mois un produit d’un autre fabricant, je peux dire que le matériel Philips est nettement meilleur et le résultat s’est vu chez l’hygiéniste.

Avantages

Efficacité et confort d’utilisation

Contre

Prix des brosses de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique

26/03/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Tip top!

J’avais un produit concurrent et mon hygiéniste m’a conseillé Philips. Je ne suis pas déçu, cette brosse us edt beaucoup plus efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush