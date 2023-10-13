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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Capteur de pression intégré
1 mode de nettoyage
1 fonction BrushSync™
Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.
La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.
Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.
4.3
sur 6
932
Avis
86%
recommandent ce produit
hfswiss
13/10/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent toothbrush
I have tried both Oral-B rotary and Philip Sonicare toothbrushes. Sonicare is much better and less abrasive than Oral-B on the gums. Very happy with the purchase. It takes a bit of getting used to compared to normal brushing but after awhile you will get the hang of it.
Avantages
Very clean teeth, the battery lasts very long
Contre
The default toothbrush head is too hard, the replacement head is too expensive!!
Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Brosse à dents électrique
Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Brosse à dents électrique
Baloo2
13/08/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Nettement plus efficace que la concurrence.
Pour avour essayer pendant plusieurs mois un produit d’un autre fabricant, je peux dire que le matériel Philips est nettement meilleur et le résultat s’est vu chez l’hygiéniste.
Avantages
Efficacité et confort d’utilisation
Contre
Prix des brosses de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique
Baloo2
26/03/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Tip top!
J’avais un produit concurrent et mon hygiéniste m’a conseillé Philips. Je ne suis pas déçu, cette brosse us edt beaucoup plus efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle