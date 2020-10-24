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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Brosse à dents électrique
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Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?
Comment fonctionnent les indications du capteur de pression sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Où acheter des accessoires pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
C2 Optimal Plaque Defence(anciennement Plaque Defense)
ProResultsTêtes de brosse à dents standard
ProResults4x C1 Têtes de brosse à dents
i InterCareTêtes de brosse à dents standard
Lot de brosses à dents standard
W Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
ProResultsLot de 6 têtes de brosse
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Philips SonicareBase de charge
Têtes de brosse à dents standard
DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard
InterCareTêtes de brosse compactes
InterCareTêtes de brosse à dents standard
W3 Premium WhiteTêtes de brosse à dents standard
S SensitiveTêtes de brosse à dents standard
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
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