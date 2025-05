Soins avancés pour des gencives plus saines*** Préservez la santé de vos gencives à chaque brossage. Notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération offre un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès, pour des gencives jusqu'à 7 fois plus saines** et jusqu'à 10 fois moins de plaque dentaire*.