Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes

Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.