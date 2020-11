Tête de brosse AdaptiveClean

Grâce aux côtés doux et souples en caoutchouc, les brins épousent la forme particulière des dents et des gencives du patient, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact.* La tête de brosse souple permet aux brins de nettoyer en douceur le sillon gingival en absorbant toute pression excessive. Le mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche, tout en offrant un nettoyage exceptionnel le long des gencives ainsi que dans les zones difficiles d'accès.* Élimination prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.*