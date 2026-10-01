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Arrêté

Microchaîne classique

MCM169/12

L'obsession du son

Pour que vous profitiez au mieux de votre musique, cette microchaîne hi-fi Philips classique vous offre la possibilité d'encoder toute votre musique directement d'un CD sur un périphérique USB. Avec l'amplification dynamique des basses, vous bénéficiez en plus d'un son sublime.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • Encodage des CD en MP3

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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