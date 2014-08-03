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Arrêté
ORD7105C/10
La radio vintage
Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.
Crème
Station d'accueil pour iPod/iPhone
Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.
Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.
3.0
sur 6
1
Avis
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Cet avis a été rédigé pour ORD7105C Original-radio
Cet avis a été rédigé pour ORD7105C Original-radio