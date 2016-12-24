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Arrêté
Plus de confort, plus de lait, naturellement
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.
Natural
Biberon 125 ml inclus
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Mellejess
24/12/2016
France
Petit et pratique
Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/11 Tire-lait manuel Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/11 Tire-lait manuel Natural
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011