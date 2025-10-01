ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Philips Avent Tire-lait manuel Natural

Arrêté

Assistance

Philips AventTire-lait manuel Natural

SCF330/11

Philips Avent Tire-lait manuel Natural

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Data Act Document

  • PDF file, 214.8 kB
  • 1 October 2025

Eco passport - English (US)

  • PDF file, 166 kB
  • 8 January 2021

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage