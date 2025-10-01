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SCF330/11
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Puis-je utiliser mon tire-lait Philips Avent avec n'importe quel produit Avent ?
Le coussin masseur plus doux sera-t-il toujours efficace pour moi ?
Puis-je utiliser un tire-lait Philips Avent après une césarienne ?
Pourquoi utiliser un tire-lait manuel Avent ou un tire-lait électrique Avent simple ou double ?
Puis-je utiliser un tire-lait Philips Avent d'occasion ?
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Comment retirer la valve d'un tire-lait Philips Avent
Comment préparer le lait maternel tiré avec le tire-lait Philips Avent ?
Comment nettoyer/stériliser le tire-lait Philips Avent ?
Quand dois-je acheter mon tire-lait ?
Mon tire-lait Philips Avent aspire trop fort
Mon tire-lait Philips Avent est rayé ou fissuré
Mon tire-lait Philips Avent ne libère pas mon sein
Mon tire-lait Philips Avent fuit
Le tire-lait ne convient pas à la forme de mon mamelon. Quelle taille de coussin masseur dois-je utiliser ?
L'utilisation du tire-lait Philips Avent est douloureuse.
Mon tire-lait produit un grincement lorsque j'actionne la poignée. Pourquoi ?
La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle
Lorsque j'utilise le tire-lait Avent, je tire peu de lait ou pas du tout