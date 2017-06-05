Mon dernier achat pour remplacer un Marshall major qui avait un son excellent et puissant mais trop trop fragile (mousses disloquées en moins d'un an). 1: installation facile, tout fonctionne du premier coup. 2: le sans fil est une véritable catastrophe... le son est exécrable quelle que soit la distance ou l'appairage (3 bandes). Son faible + souffle. 3: Donc casque relié par le câble... disparition du souffle et spatialisation correcte sans plus mais du coup plus aucun intérêt vu que du coup ça devient un casque filaire de base.... et je dois mettre tous les niveaux virtuels au maximum sur mon PC pour que ça soit convenable et le réglage au casque n'a aucune incidence vu qu'il se déconnecte lors de sa mise en filaire. CONCLUSION: PHILIPS nous fait de belles choses dans plein de domaines mais là....sinon il est léger sur la tête malgré son volume, mais il enserre peu et bouge beaucoup au moindre mouvement. Encore un point négatif, les bass sont faibles. Le sans fil est tellement mauvais que je me demande si on ne se moque pas du monde. Il est aussi énervant de voir que le son est faible par rapport à mon casque précédent. Avoir tout au max' pour que ça donne un niveau médium c'est pénible et ridicule. (je répète, autant les niveaux virtuels que physiques sur le casque on t été mis au max) La base sans fil a donc dégagée au bout de 10 secondes vu la médiocrité de la qualité sonore... bref.. je regrette amèrement mon achat et je vais sûrement reprendre autre chose dans une autre marque... argent perdue.