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Arrêté

Casque stéréo

SHP2000/00

4.3

| (23) Avis | 84% recommandent ce produit

Extrêmement confortable et entièrement réglable

Casque léger à arceau et coques entièrement réglables associant un excellent confort à un grand plaisir d'écoute

Voir tous les avantages

Pour PC, TV, musique

Extrêmement confortable et entièrement réglable

  • HP 40 mm/conception arrière ouverte

  • Circum-aural

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac

Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

23

Avis

84%

recommandent ce produit

1

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Stereo Headphones

Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Stereo Headphones

30/03/2017

België

België

Excellent rapport qualité prix

Simple et solide, cable long très pratique, Excellent son et très comfortable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Casques audio filaires

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Casques audio filaires

19/02/2020

Nederland

Nederland

shp2000

vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee

Avantages

audio bereik lage en hoge tonen

Contre

plastick parts / externe windruis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Date d'utilisation 2018-02-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Date d'utilisation 2018-02-19

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