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Arrêté
Puissance de sortie sonore
Casque aux puissants haut-parleurs délivrant des performances sonores exceptionnelles
Qualité sonore intermédiaire
Associées aux coussinets en velours, les coques ergonomiques améliorent votre confort pour un plaisir audio prolongé.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
Utilisez votre casque DJ-Style tout en entendant ce qui se passe autour de vous
4.4
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2700 Stereo Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2700 Stereo Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Avantages
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Contre
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2700 Stereokopfhörer
Date d'utilisation 2020-12-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2700 Stereokopfhörer
Date d'utilisation 2020-12-23