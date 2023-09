Nettoyage en profondeur en seulement 1 minute avec le Quick Cleaning Pod

Ce puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement 1 minute, pour un fonctionnement optimal plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau.** Ce module de nettoyage ultra-compact est facile à ranger et à utiliser en tout lieu.