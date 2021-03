Le plein d'énergie, de fraîcheur et de musique.

Ce casque supra-aural sans fil robuste et léger est conçu pour les vies actives. Les coques amovibles et lavables sont confortables sur le tapis de course comme à la plage. L'autonomie de 35 heures vous permet d'écouter de la musique longtemps. Voir tous les avantages