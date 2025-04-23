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  • Le plein d'énergie, de fraîcheur et de musique.
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  • Le plein d'énergie, de fraîcheur et de musique.
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Casque sport sans fil

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Avis
Le plein d'énergie, de fraîcheur et de musique.
Ce casque supra-aural sans fil robuste et léger est conçu pour les vies actives. Les coques amovibles et lavables sont confortables sur le tapis de course comme à la plage. L'autonomie de 35 heures vous permet d'écouter de la musique longtemps.
Voir tous les avantages

Le plein d'énergie, de fraîcheur et de musique.

  • Coussinets de coque lavables

  • Léger et robuste

  • Protection contre la poussière/eau IP55

Allez plus loin. 35 heures d'autonomie.

Allez plus loin. 35 heures d'autonomie.

Avec 35 heures d'autonomie par charge, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne lorsque vous faites du sport ou d'autres activités. Une charge complète prend moins de 2 heures. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.

Pour le sport ou en déplacement. Coussinets de coque lavables.

Pour le sport ou en déplacement. Coussinets de coque lavables.

Les coussinets de coque doux et respirants sont amovibles pour faciliter leur nettoyage et remplis de gel rafraîchissant. Vous pourrez redonner sa fraîcheur au casque, quelles qu'aient été vos activités lorsque vous l'avez porté !

Protection contre la poussière/eau IP55

Protection contre la poussière/eau IP55

Grâce à son indice de protection IP55, votre casque vous accompagne sur les chemins poussiéreux comme sous les averses. Quels que soient le lieu et l'intensité de votre transpiration, rien ne vous arrêtera !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

11

Avis

1

23/04/2025

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni

Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.

Cet avis a été rédigé pour TAA4216BK Cuffie sportive wireless

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10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Cet avis a été rédigé pour TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

Cet avis a été rédigé pour TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

27/09/2024

Sverige

Sverige

Bästa hörlurarna jag nånsin haft

Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar

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