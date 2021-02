Libérez votre corps, décuplez votre énergie

Le système acoustique novateur de conduction osseuse et la conception ouverte procurent un plaisir musical inégalé, et plus de sécurité lorsque vous faites du sport. Le voyant actif pour jogging exclusif et l'étanchéité IP57 vous encouragent à sortir en tout lieu et à tout moment. Voir tous les avantages