Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Ce casque circum-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez, plus vous l'aimerez.