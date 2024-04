Jusqu’à 60 heures de lecture*

Avec la fonction de suppression du bruit désactivée, vous avez jusqu’à 60 heures pour écouter votre musique, vos baladodiffusions et plus encore. Avec la fonction de suppression du bruit activée, vous avez jusqu’à 45 heures. Une charge complète prend 2 heures, et si vous avez besoin de partir rapidement, vous pouvez obtenir 5 heures d’autonomie avec une recharge rapide de 15 minutes.