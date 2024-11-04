Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
TAT3508BK/00
Son naturel
Réduction du bruit
Des appels plus clairs en déplacement
Bluetooth® LE Audio*
La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Laissez-la en mode automatique ou utilisez l'application Philips Headphones pour la régler. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Touchez un écouteur pour activer le mode « aware ».
Pendant vos appels, un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !
Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3* pour vous offrir une connexion plus stable et un son nettement meilleur. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones peu dégagées, et il n'y a pratiquement aucune latence si vous regardez des films ou jouez.
3.2
sur 6
12
Avis
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Avantages
Tolles Tragegefühl
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Avantages
Lange Akkudauer , guter klang
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Numa69
19/04/2024
France
Acheteur vérifié
Ecouteurs bluetooh de bonne qualité
Écouteurs bluetooh de bonne qualité et excellent service clients de Philips (enregistrement très facile du produit sur le site officiel de Philips pour bénéficier de la garantie, et assistance efficace pour l'aide à la connexion du bluetooth). Son très claire, facilité d'utilisation et de connexion, bonne autonomie La réduction de bruit n'est pas très efficace.
Avantages
Son très claire, facilité d'utilsation et de connexion, bonne autonomie
Contre
La réduction de bruit (ANC) n'est pas très efficace.
Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK Casque True Wireless
Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK Casque True Wireless
Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.