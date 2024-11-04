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Casque True Wireless

TAT3508WT/00

3.2
| (12) Avis

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir
De la musique aux appels
Toujours avec vous ! Ces écouteurs True Wireless à réduction de bruit produisent un son exceptionnel et réduisent le bruit du vent. Plongez au cœur de votre musique et profitez d'appels téléphoniques parfaitement clairs en déplacement. Glissez le boîtier de charge dans votre poche : vous êtes tranquille pour la journée.
Voir tous les avantages

De la musique aux appels

  • Son naturel

  • Réduction du bruit

  • Des appels plus clairs en déplacement

  • Bluetooth® LE Audio*

Rien que la musique : réduction du bruit

Rien que la musique : réduction du bruit

La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Laissez-la en mode automatique ou utilisez l'application Philips Headphones pour la régler. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Touchez un écouteur pour activer le mode « aware ».

Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Pendant vos appels, un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

Connectivité et son améliorés : Bluetooth® nouvelle génération*

Connectivité et son améliorés : Bluetooth® nouvelle génération*

Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3* pour vous offrir une connexion plus stable et un son nettement meilleur. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones peu dégagées, et il n'y a pratiquement aucune latence si vous regardez des films ou jouez.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

12

Avis

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Avantages

Tolles Tragegefühl

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Avantages

Lange Akkudauer , guter klang

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

19/04/2024

France

France

Acheteur vérifié

Ecouteurs bluetooh de bonne qualité

Écouteurs bluetooh de bonne qualité et excellent service clients de Philips (enregistrement très facile du produit sur le site officiel de Philips pour bénéficier de la garantie, et assistance efficace pour l'aide à la connexion du bluetooth). Son très claire, facilité d'utilisation et de connexion, bonne autonomie La réduction de bruit n'est pas très efficace.

Avantages

Son très claire, facilité d'utilsation et de connexion, bonne autonomie

Contre

La réduction de bruit (ANC) n'est pas très efficace.

Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK Casque True Wireless

Cet avis a été rédigé pour TAT3508BK Casque True Wireless

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