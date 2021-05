Comment détecter facilement les anomalies de la valve mitrale ? Un diagnostic fiable exige un haut niveau d'expertise diagnostique de la part de l'opérateur lors de l'évaluation des données d'image 2D et 3D. Comment serait-il si vous pouviez "allumer la lumière à l'intérieur du cœur" ? Avec CardiacTrueVue, c'est désormais possible, en créant des images photoréalistes du cœur et en contrôlant une source lumineuse virtuelle mobile à travers les structures anatomiques.