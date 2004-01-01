Philips Capsule Neuron 3

Neuron 3 est un concentrateur de connectivité de la gamme Philips Capsule dédiée à l’intégration des appareils médicaux. Il collecte les données provenant des appareils médicaux connectés et les transmet au logiciel de gestion des données Philips Capsule MDIP (Medical Device Information Platform). Le Neuron 3 a été conçu pour une intégration sécurisée dans tous les environnements de soins. Il est disponible en plusieurs modules et prend en charge les interfaces USB, série et réseau. Tous les modules Neuron 3 sont préchargés avec un logiciel adapté au processus clinique et à l’unité de soins, incluant Vitals Stream pour la surveillance continue en soins intensifs et Chart Xpress pour le transfert périodique de données dans les services de médecine générale.
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Sécurité de bout en bout
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Avantage économique
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Simple à gérer pour les équipes informatiques et les ingénieurs biomédicaux
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Facile à utiliser pour les cliniciens
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La plateforme Philips Capsule MDIP favorise des soins proactifs dans tous les services hospitaliers, avec des avantages potentiels pour l’ensemble du système de santé. Lorsque les données sont agrégées et présentées en fonction du contexte du patient, le personnel soignant peut hiérarchiser et coordonner efficacement les interventions.
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Capsule Chart Xpress est une solution flexible et économique qui permet de réduire considérablement le temps, la complexité et les risques d’erreurs liés à la consignation manuelle des paramètres vitaux dans les services de soins non intensifs. Elle transforme les moniteurs de contrôle ponctuels existants en solutions connectées capables de collecter, valider et transmettre périodiquement les paramètres vitaux du chevet du patient vers le DPI. Avec Chart Xpress, la consignation des paramètres vitaux s’effectue en quelques secondes, permettant aux équipes de soins de passer davantage de temps auprès des patients.
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