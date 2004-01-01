Capsule Chart Xpress Solution intelligente pour consigner les paramètres vitaux

Capsule Chart Xpress est une solution flexible et économique qui permet de réduire considérablement le temps, la complexité et les risques d’erreurs liés à la consignation manuelle des paramètres vitaux dans les services de soins non intensifs. Elle transforme les moniteurs de contrôle ponctuels existants en solutions connectées capables de collecter, valider et transmettre périodiquement les paramètres vitaux du chevet du patient vers le DPI. Avec Chart Xpress, la consignation des paramètres vitaux s’effectue en quelques secondes, permettant aux équipes de soins de passer davantage de temps auprès des patients.