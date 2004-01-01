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Capsule Axon

Concentrateur de connectivité multipoint

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Avec un seul pont réseau et jusqu’à huit ports série dans un format compact, le concentrateur Philips Capsule Axon offre une connectivité fiable aux appareils médicaux dans les espaces accueillant un grand nombre de lits, notamment en unités de soins intensifs, en salle de réveil et en unité de soins intensifs néonataux. Le système Axon transmet les données des appareils au serveur Capsule via le réseau hospitalier standard, où elles peuvent être intégrées à d’autres solutions intelligentes pour optimiser les processus de travail et soutenir la prise de décision clinique.

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Caractéristiques
Connectivité fiable et intégration des données

Connectivité fiable et intégration des données

Capsule Axon permet d’intégrer les données des appareils au DPI de l’hôpital ainsi qu’aux autres systèmes en aval, notamment ceux dédiés à la surveillance des patients.

Connectivité fiable et intégration des données

Capsule Axon permet d’intégrer les données des appareils au DPI de l’hôpital ainsi qu’aux autres systèmes en aval, notamment ceux dédiés à la surveillance des patients.

Connectivité fiable et intégration des données

Capsule Axon permet d’intégrer les données des appareils au DPI de l’hôpital ainsi qu’aux autres systèmes en aval, notamment ceux dédiés à la surveillance des patients.
Déploiement matériel simple et sans effort

Déploiement matériel simple et sans effort

L’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet) permet d’utiliser un seul câble pour assurer à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau. Le système Capsule Axon offre une véritable intégration plug-and-play des appareils médicaux.

Déploiement matériel simple et sans effort

L’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet) permet d’utiliser un seul câble pour assurer à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau. Le système Capsule Axon offre une véritable intégration plug-and-play des appareils médicaux.

Déploiement matériel simple et sans effort

L’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet) permet d’utiliser un seul câble pour assurer à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau. Le système Capsule Axon offre une véritable intégration plug-and-play des appareils médicaux.
Configurations flexibles

Configurations flexibles

Philips Axon est disponible avec un, quatre ou huit ports, et prend en charge les connexions réseau filaires et sans fil. Sa conception compacte permet un déploiement dans les environnements les plus encombrés.

Configurations flexibles

Philips Axon est disponible avec un, quatre ou huit ports, et prend en charge les connexions réseau filaires et sans fil. Sa conception compacte permet un déploiement dans les environnements les plus encombrés.

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Concentrateur de connectivité multiport

Concentrateur de connectivité multiport fiable.

Le système Capsule Axon est une passerelle série‑vers‑réseau fiable, conçu pour connecter jusqu’à huit appareils médicaux équipés d’une interface série, tels que moniteurs patient, ventilateurs ou pompes, au réseau de l’hôpital.

Concentrateur de connectivité multiport fiable.

Le système Capsule Axon est une passerelle série‑vers‑réseau fiable, conçu pour connecter jusqu’à huit appareils médicaux équipés d’une interface série, tels que moniteurs patient, ventilateurs ou pompes, au réseau de l’hôpital.

Concentrateur de connectivité multiport fiable.

Le système Capsule Axon est une passerelle série‑vers‑réseau fiable, conçu pour connecter jusqu’à huit appareils médicaux équipés d’une interface série, tels que moniteurs patient, ventilateurs ou pompes, au réseau de l’hôpital.
  • Connectivité fiable et intégration des données
  • Déploiement matériel simple et sans effort
  • Configurations flexibles
  • Concentrateur de connectivité multiport
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Capsule Axon permet d’intégrer les données des appareils au DPI de l’hôpital ainsi qu’aux autres systèmes en aval, notamment ceux dédiés à la surveillance des patients.

Connectivité fiable et intégration des données

Capsule Axon permet d’intégrer les données des appareils au DPI de l’hôpital ainsi qu’aux autres systèmes en aval, notamment ceux dédiés à la surveillance des patients.

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Capsule Axon permet d’intégrer les données des appareils au DPI de l’hôpital ainsi qu’aux autres systèmes en aval, notamment ceux dédiés à la surveillance des patients.
Déploiement matériel simple et sans effort

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L’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet) permet d’utiliser un seul câble pour assurer à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau. Le système Capsule Axon offre une véritable intégration plug-and-play des appareils médicaux.

Déploiement matériel simple et sans effort

L’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet) permet d’utiliser un seul câble pour assurer à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau. Le système Capsule Axon offre une véritable intégration plug-and-play des appareils médicaux.

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L’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet) permet d’utiliser un seul câble pour assurer à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau. Le système Capsule Axon offre une véritable intégration plug-and-play des appareils médicaux.
Configurations flexibles

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Concentrateur de connectivité multiport

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