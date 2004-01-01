Avec un seul pont réseau et jusqu’à huit ports série dans un format compact, le concentrateur Philips Capsule Axon offre une connectivité fiable aux appareils médicaux dans les espaces accueillant un grand nombre de lits, notamment en unités de soins intensifs, en salle de réveil et en unité de soins intensifs néonataux. Le système Axon transmet les données des appareils au serveur Capsule via le réseau hospitalier standard, où elles peuvent être intégrées à d’autres solutions intelligentes pour optimiser les processus de travail et soutenir la prise de décision clinique.
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Connectivité fiable et intégration des données
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Déploiement matériel simple et sans effort
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Configurations flexibles
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Concentrateur de connectivité multiport fiable.
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Connectivité fiable et intégration des données
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Déploiement matériel simple et sans effort
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Concentrateur de connectivité multiport fiable.
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La plateforme Philips Capsule MDIP favorise des soins proactifs dans tous les services hospitaliers, avec des avantages potentiels pour l’ensemble du système de santé. Lorsque les données sont agrégées et présentées en fonction du contexte du patient, le personnel soignant peut hiérarchiser et coordonner efficacement les interventions.
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Capsule Chart Xpress est une solution flexible et économique qui permet de réduire considérablement le temps, la complexité et les risques d’erreurs liés à la consignation manuelle des paramètres vitaux dans les services de soins non intensifs. Elle transforme les moniteurs de contrôle ponctuels existants en solutions connectées capables de collecter, valider et transmettre périodiquement les paramètres vitaux du chevet du patient vers le DPI. Avec Chart Xpress, la consignation des paramètres vitaux s’effectue en quelques secondes, permettant aux équipes de soins de passer davantage de temps auprès des patients.
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Neuron 3 est un concentrateur de connectivité de la gamme Philips Capsule dédiée à l’intégration des appareils médicaux. Il collecte les données provenant des appareils médicaux connectés et les transmet au logiciel de gestion des données Philips Capsule MDIP (Medical Device Information Platform). Le Neuron 3 a été conçu pour une intégration sécurisée dans tous les environnements de soins. Il est disponible en plusieurs modules et prend en charge les interfaces USB, série et réseau. Tous les modules Neuron 3 sont préchargés avec un logiciel adapté au processus clinique et à l’unité de soins, incluant Vitals Stream pour la surveillance continue en soins intensifs et Chart Xpress pour le transfert périodique de données dans les services de médecine générale.
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