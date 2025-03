Affiniti CVx Une nouvelle dimension en échocardiographie

Basé sur la plateforme innovante d’échographie cardiovasculaire de Philips, Affiniti CVx met les capacités de l’intelligence artificielle à votre service pour maîtriser les complexités actuelles et donner une nouvelle dimension à vos échocardiographies. Ses fonctions intelligentes sont la clé de processus de travail plus pertinents et d’une innovation plus accessible. Gagnez en évolutivité et en cohérence, et prenez des décisions en toute confiance grâce à une plateforme de pointe qui allie sa simplicité familière à l’expertise éprouvée d’un leader sur le marché.