Affiniti CVx basiert auf der innovativen Echokardiographie-Plattform von Philips und verfügt über leistungsstarke KI-gestützte Funktionen, um die Herausforderungen des heutigen Arbeitsalltags zu überwinden und völlig neue Maßstäbe in der Echokardiographie zu setzen. Affiniti CVx bietet intelligente Funktionen, die mehr Einheitlichkeit, Zugang zu Innovationen, intelligentere Arbeitsabläufe und eine einfachere Skalierbarkeit ermöglichen. All dies auf einer vertrauten, branchenführenden Plattform mit der Anwenderfreundlichkeit und bekannten Leistungsfähigkeit, auf die Sie vertrauen.
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Affiniti CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Affiniti CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Affiniti CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Affiniti CVx 3D-Markierungen
3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
Affiniti CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Affiniti CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
iRotate für die optimale Ansicht
iRotate für die optimale Ansicht
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
iRotate für die optimale Ansicht
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
iRotate für die optimale Ansicht
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
TEE Technologie der jüngsten Generation
TEE Technologie der jüngsten Generation
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
TEE Technologie der jüngsten Generation
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
TEE Technologie der jüngsten Generation
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Die Benutzeroberfläche wurde zur Optimierung des Arbeitsablaufs in der Herzdiagnostik entworfen und ihre Bedienung ist leicht erlernbar. Dadurch können Anwender schon nach kurzer Schulung Untersuchungen durchführen. Die Benutzeroberfläche kann für Ihren spezifischen Arbeitsablauf konfiguriert werden, damit Sie sich auf die Patienten und Bilder konzentrieren können, ohne ständig die Bedienelementen suchen zu müssen.
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Die Benutzeroberfläche wurde zur Optimierung des Arbeitsablaufs in der Herzdiagnostik entworfen und ihre Bedienung ist leicht erlernbar. Dadurch können Anwender schon nach kurzer Schulung Untersuchungen durchführen. Die Benutzeroberfläche kann für Ihren spezifischen Arbeitsablauf konfiguriert werden, damit Sie sich auf die Patienten und Bilder konzentrieren können, ohne ständig die Bedienelementen suchen zu müssen.
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Die Benutzeroberfläche wurde zur Optimierung des Arbeitsablaufs in der Herzdiagnostik entworfen und ihre Bedienung ist leicht erlernbar. Dadurch können Anwender schon nach kurzer Schulung Untersuchungen durchführen. Die Benutzeroberfläche kann für Ihren spezifischen Arbeitsablauf konfiguriert werden, damit Sie sich auf die Patienten und Bilder konzentrieren können, ohne ständig die Bedienelementen suchen zu müssen.
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Die Benutzeroberfläche wurde zur Optimierung des Arbeitsablaufs in der Herzdiagnostik entworfen und ihre Bedienung ist leicht erlernbar. Dadurch können Anwender schon nach kurzer Schulung Untersuchungen durchführen. Die Benutzeroberfläche kann für Ihren spezifischen Arbeitsablauf konfiguriert werden, damit Sie sich auf die Patienten und Bilder konzentrieren können, ohne ständig die Bedienelementen suchen zu müssen.
Affiniti CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
Affiniti CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Affiniti CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Affiniti CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Affiniti CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
X5-1 xMATRIX-Schallkopf
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
Unsere neueste und vielseitigste Schallkopftechnologie bietet eine hervorragende 2D- und 3D-TTE-Bildqualität mit xPlane- und iRotate-Funktionen. Sie wurde entwickelt, um Ihren Bildgebungs-Arbeitsablauf auch bei schwer schallbaren Patienten zu vereinfachen.
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Dynamic HeartModel
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Dynamic HeartModel bietet eine vollautomatische, erweiterte Live-3D-Quantifizierung. Mit nur einem Knopfdruck erhalten Sie die 3D EF sowie die Quantifizierung der LV- und LA-Volumina aus demselben Zyklus.
Affiniti CVx 3D-Markierungen
3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
Affiniti CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Affiniti CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
iRotate für die optimale Ansicht
iRotate für die optimale Ansicht
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
iRotate für die optimale Ansicht
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
iRotate für die optimale Ansicht
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
Stellen Sie innerhalb des Schallfensters elektronisch die optimale Ansicht zwischen den Rippen ein. Sie müssen den Schallkopf nicht mehr manuell drehen, um ein freies Fenster zu erhalten. Das Ergebnis sind genauere Messungen der LV-Volumen, da das Bild seltener verkürzt wird.
TEE Technologie der jüngsten Generation
TEE Technologie der jüngsten Generation
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
TEE Technologie der jüngsten Generation
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
TEE Technologie der jüngsten Generation
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Der xMATRIX-Schallkopf X8-2t bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bei der TEE-Bildgebung. Live 3D und Live 3D Farbdoppler in Kombination mit hochmodernen Funktionen wie xPlane Doppler und MultiVue ermöglichen eine zuverlässige Diagnose auch in besonders komplexen Fällen.
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Collaboration Live für Tele-Ultraschall
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Ihr Ultraschallsystem kann nun mehr als nur Scans. Mit Collaboration Live können Sie direkt über das Ultraschallsystem in Echtzeit auf die Unterstützung von Experten an anderen Standorten zugreifen und mit Multi-party können Sie bis zu sechs Teilnehmer in ein Gespräch einbinden. Systeme lassen sich miteinander verbinden, damit Sie während einer Ultraschalluntersuchung Hilfe von Ihren Kollegen erhalten und selber leisten können.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Echokardiographie-Arbeitsablauf mit Ultrasound Workspace
Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es medizinischen Teams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, hochgradig skalierbare Technologieplattform und Lizenzierungsmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Außergewöhnliche Funktionen für die pädiatrische Bildgebung
Affiniti CVx ist mit reichhaltigen Bildgebungsfunktionen und einem optimierten kardiologischen Arbeitsablauf ausgestattet, die die fetale Echokardiographie und Untersuchungen von Kindern sowie von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler ermöglichen. Mit diesen Funktionen können Sie die Arbeitsschritte und die Zeit verringern, die für schwierige Untersuchungen wie TTE und TEE benötigt werden.
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
Verbesserte Gefäßdiagnostik
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
Der leichte L12-3 ERGO Schallkopf bietet eine hervorragende Detail- und Bildauflösung und erzielt durch die MicroFlow Imaging eine hohe Empfindlichkeit bei der Beurteilung des Blutflusses. Der Schallkopf eL18-4 ermöglicht Bildgebung mittels Dünnschicht-Bildgebung für eine besonders gleichmäßige Darstellung des Gewebes vom Nahfeld bis zum Fernfeld. Er kann für zahlreiche Anwendungen und Eindringtiefen eingesetzt werden.
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
3D Auto MV zur Mitralklappen-Quantifizierung
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
Untersuchen Sie die komplexe Anatomie der Mitralklappe und ihre dynamische Mechanik in 3D. Mit dieser nützlichen Funktion können Sie Mitralklappenfehler diagnostizieren, die Instrumente für die Behandlung planen und Ihre Patienten vor und nach der Operation überwachen.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
3D Auto LAA für die Größenbestimmung des linken Vorhofohrs
Messen Sie die Größe des LAA-Ostiums schnell und ohne großen Aufwand. Durch die Automatisierung werden Abweichungen bei Untersuchungen desselben oder von mehreren Anwendern reduziert und die Zuverlässigkeit während der Verfahren erhöht.
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
Die Benutzeroberfläche wurde zur Optimierung des Arbeitsablaufs in der Herzdiagnostik entworfen und ihre Bedienung ist leicht erlernbar. Dadurch können Anwender schon nach kurzer Schulung Untersuchungen durchführen. Die Benutzeroberfläche kann für Ihren spezifischen Arbeitsablauf konfiguriert werden, damit Sie sich auf die Patienten und Bilder konzentrieren können, ohne ständig die Bedienelementen suchen zu müssen.
Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
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Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
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Anpassbare Benutzeroberfläche speziell für die Kardiologie
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Affiniti CVx ist in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.
* 2020 mit dem IMV ServiceTrak™ Imaging Award für die höchste Kundenzufriedenheit, die beste Systemleistung und den besten Service im Bereich Ultraschall ausgezeichnet.
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