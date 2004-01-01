Découvrez l’innovation ergonomique.

Elle roule, s’incline, pivote, s’élève, s’abaisse, se plie et tourne pour que les informations ECG essentielles soient à votre proximité, tout en vous permettant de rester proche de vos patients. La station de travail cardiaque 5000 est intégrée dans un chariot agile, compact, à hauteur fixe ou réglable en hauteur, de sorte que vous êtes prêt à vous lancer.