Ingenia Ambition 1.5T X

Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement scellé, Ingenia Ambition X vous permet de bénéficier d’un fonctionnement IRM sans hélium plus productif¹. Il offre une qualité d’image optimale, avec une netteté jusqu’à 80 % supérieure, même dans les cas les plus complexes. Il permet de réaliser des examens IRM jusqu’à trois fois plus rapidement² grâce à la technologie d’accélération SmartSpeed Precise, conçue pour toutes les anatomies. La durée globale de l’examen est réduite grâce à une installation du patient simplifiée et guidée au niveau du tunnel. En outre, Ingenia Ambition propose une expérience audiovisuelle immersive visant à apaiser le patient et à l’accompagner tout au long de l’examen IRM.

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