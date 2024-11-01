Termes recherchés
Gagnez un temps précieux en vérifiant le déroulement de l’intervention. Lors des procédures de neurochirurgie, le patient peut facilement être déplacé du bloc à la salle d’examen, afin d’obtenir rapidement des résultats IRM peropératoires et faciliter la prise de décision chirurgicale. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, le système IRM de la salle d’opération hybride MR-OR peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
dStream
dStream
dStream
Salle d’opération hybride MR-OR
Salle d’opération hybride MR-OR
Salle d’opération hybride MR-OR
Trois consoles chirurgicales
Trois consoles chirurgicales
Trois consoles chirurgicales
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
dStream
dStream
dStream
Salle d’opération hybride MR-OR
Salle d’opération hybride MR-OR
Salle d’opération hybride MR-OR
Trois consoles chirurgicales
Trois consoles chirurgicales
Trois consoles chirurgicales
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
|Puissances du champ
|
|Diamètre d’ouverture du tunnel
|
|Puissances du champ
|
|Diamètre d’ouverture du tunnel
|
|Puissances du champ
|
|Diamètre d’ouverture du tunnel
|
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement scellé, Ingenia Ambition X vous permet de bénéficier d’un fonctionnement IRM sans hélium plus productif¹. Il offre une qualité d’image optimale, avec une netteté jusqu’à 80 % supérieure, même dans les cas les plus complexes. Il permet de réaliser des examens IRM jusqu’à trois fois plus rapidement² grâce à la technologie d’accélération SmartSpeed Precise, conçue pour toutes les anatomies. La durée globale de l’examen est réduite grâce à une installation du patient simplifiée et guidée au niveau du tunnel. En outre, Ingenia Ambition propose une expérience audiovisuelle immersive visant à apaiser le patient et à l’accompagner tout au long de l’examen IRM.
Voir le produit
Améliorez vos performances grâce à la pureté et la rapidité numérique*. Le système Ingenia 1.5T offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
Voir le produit
Une solution IRM complète facilitant la planification. Cette solution IRM dédiée a été conçue pour associer un système d’imagerie IRM de grande qualité à vos processus de planification de radiothérapie. Vous pouvez ainsi délimiter les tumeurs et structures critiques avec une précision optimale et assurer une meilleure prise en charge des patients.
Voir le produit
Le système Ingenia 3.0T, à la pointe de l’excellence clinique, offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.