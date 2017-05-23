Flexible Aufstellungsoptionen

Beim Ingenia MR-Scanner haben Sie sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite Zugang zum Magneten. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Optionen für eine hochgradig individuelle Aufstellung, die sich an den Bedürfnissen Ihrer Einrichtung orientiert. Neben der MR-OR-Zweiraumlösung können Sie bei gleichzeitig durchgeführten Eingriffen auch mehrere OPs mit einem einzigen MR-Scanner verbinden. Sie profitieren von mehr Flexibilität bei der Untersuchungsplanung und können Ihre Ressourcen und Investition sinnvoller nutzen.