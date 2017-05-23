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Dank reibungslosem Patiententransport liegen die MR-Bilder bereits während eines neurochirurgischen Eingriffes vor und bieten Ihnen dadurch noch im OP eine Entscheidungsunterstützung. Bei Nichtverwendung im OP kann das MR-System auch für die reguläre diagnostische Bildgebung genutzt werden.
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Aktuelle, detaillierte MR-Bilddaten zu praktisch jedem Zeitpunkt während der Operation
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Fließender Übergang vom OP zum Untersuchungsraum
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Fließender Übergang vom OP zum Untersuchungsraum
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Leistungsstarke Bildverarbeitungsplattform für chirurgische Eingriffe
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Höhere Kosteneffizienz und Mehrwert für Ihre Einrichtung
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Wertvoller Zeitgewinn durch hochwertige Technologie
Wertvoller Zeitgewinn durch hochwertige Technologie
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Zahlreiche neurologische Anwendungen für höhere klinische Qualität
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Erweiterte Verfahren
Erweiterte Verfahren
Erweiterte Verfahren
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Intakte OP-Konfiguration
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Intakte OP-Konfiguration
Intakte OP-Konfiguration
Flexibilität bei der Patientenpositionierung
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Flexibilität bei der Patientenpositionierung
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Vielseitigkeit für flexibles, effizientes Arbeiten
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Vielseitigkeit für flexibles, effizientes Arbeiten
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Flexible Aufstellungsoptionen
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Flexible Aufstellungsoptionen
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Zusätzliche MR-Vorteile und höherer Durchsatz
Zusätzliche MR-Vorteile und höherer Durchsatz
Zusätzliche MR-Vorteile und höherer Durchsatz
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Reibungslose Installation
Reibungslose Installation
Reibungslose Installation
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Aktuelle, detaillierte MR-Bilddaten zu praktisch jedem Zeitpunkt während der Operation
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Aktuelle, detaillierte MR-Bilddaten zu praktisch jedem Zeitpunkt während der Operation
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Fließender Übergang vom OP zum Untersuchungsraum
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Fließender Übergang vom OP zum Untersuchungsraum
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Leistungsstarke Bildverarbeitungsplattform für chirurgische Eingriffe
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Höhere Kosteneffizienz und Mehrwert für Ihre Einrichtung
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Höhere Kosteneffizienz und Mehrwert für Ihre Einrichtung
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Wertvoller Zeitgewinn durch hochwertige Technologie
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Wertvoller Zeitgewinn durch hochwertige Technologie
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Zahlreiche neurologische Anwendungen für höhere klinische Qualität
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Erweiterte Verfahren
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Intakte OP-Konfiguration
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Intakte OP-Konfiguration
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Flexibilität bei der Patientenpositionierung
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Vielseitigkeit für flexibles, effizientes Arbeiten
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Flexible Aufstellungsoptionen
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Zusätzliche MR-Vorteile und höherer Durchsatz
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Zusätzliche MR-Vorteile und höherer Durchsatz
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Reibungslose Installation
Reibungslose Installation
Reibungslose Installation
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Das neue Philips Ingenia Elition X MR-System bietet kompromisslos modernste Bildgebungstechniken und setzt durch neuestes Gradienten- und HF-Design, wegweisende Standards für die klinische Diagnostik und wissenschaftliche Forschung in der 3.0T Bildgebung. Ingenia Elition X liefert eine brillante Bildqualität und beschleunigt in Kombination mit Compressed SENSE 2D- und 3D-Scans um bis zu 50%¹. Darüber hinaus bietet der Ingenia Elition X ein audio-visuelles Erlebnis, das Patienten beruhigt und mit gezielten Anweisungen durch die MR-Untersuchung führt.
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Der Ingenia Elition S liefert eine brillante Bildqualität und führt MR-Untersuchungen um bis zu 50%¹ schneller aus. Compressed SENSE beschleunigt sowohl 2D- als auch 3D-Scans. Eine hohe Effizienz wird durch die Bildgebungsfunktionen wie SmartExam⁷, 4D MultiTransmit und ScanWise Implant⁹ erzielt. Diese Fortschritte wurden durch die Kombination von neuestem Gradienten- und HF-Design und Beschleunigungstechnologien wie Compressed SENSE ermöglicht. Zudem bietet der Ingenia Elition S ein umfassendes visuelles Erlebnis, das dabei hilft, Patienten zu beruhigen und sie durch die Untersuchungen zu leiten, um ihnen die Erfahrung einer MR-Untersuchung so angenehm wie möglich zu gestalten.
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Der neue und revolutionäre vollversiegelte BlueSeal Magnet des Ingenia Ambition X ermöglicht einen heliumfreien¹ MR-Betrieb, der gleichzeitig produktiver² ist. Ingenia Ambition X liefert durch die berührungslose Überwachung eine erstklassige Bildqualität⁵ für eine Vielzahl von Patienten und ermöglicht in Kombination mit Compressed SENSE bis zu 50% schnellere⁵ MR-Scans. Neben beschleunigten Compressed SENSE-Scanvorgängen für 2D- und 3D-Aufnahmen über alle Anatomien und anatomischen Kontraste hinweg, trägt eine vereinfachte Patientenvorbereitung durch Benutzerführung zu einer insgesamt verkürzten Untersuchungsdauer bei. Darüber hinaus bietet Ingenia Ambition X optional ein audio-visuelles Erlebnis, das Patienten beruhigt und durch die MRT-Untersuchung führt.
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Mit Ingenia 1.5T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 1.5T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.
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Der Ingenia MR-RT erfüllt dank hochwertiger MR-Bilder in der Behandlungsposition spezifische Anforderungen an die Strahlentherapie. Die MRT kann reibungslos mit einer umfassenden Lösung integriert werden, die Ihren gesamten Arbeitsablauf berücksichtigt – sogar bei MR-only-Simulation.
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Mit Ingenia 3.0T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 3.0T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.
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