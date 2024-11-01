Das neue Philips Ingenia Elition X MR-System bietet kompromisslos modernste Bildgebungstechniken und setzt durch neuestes Gradienten- und HF-Design, wegweisende Standards für die klinische Diagnostik und wissenschaftliche Forschung in der 3.0T Bildgebung. Ingenia Elition X liefert eine brillante Bildqualität und beschleunigt in Kombination mit Compressed SENSE 2D- und 3D-Scans um bis zu 50%¹. Darüber hinaus bietet der Ingenia Elition X ein audio-visuelles Erlebnis, das Patienten beruhigt und mit gezielten Anweisungen durch die MR-Untersuchung führt.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
Mehr Diagnosesicherheit in der Neuroonkologie
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
Mehr Diagnosesicherheit in der Neuroonkologie
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Bis zu 60% höhere Auflösung
Bis zu 60% höhere Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Bis zu 60% höhere Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Bis zu 60% höhere Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Automatisierte Scan-Planung
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Erhöhter Patientenkomfort
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Mehr Diagnosesicherheit in der Neuroonkologie
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Bis zu 60% höhere Auflösung
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
Mehr Diagnosesicherheit in der Neuroonkologie
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
Mehr Diagnosesicherheit in der Neuroonkologie
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
3D APT (Amid-Protonentransfer) ist eine einzigartige, kontrastmittelfreie Methode zur MR-Tomographie des Gehirns, die den Bedarf nach einer sichereren Diagnose in der Neuroonkologie erfüllt. 3D APT nutzt das Vorhandensein von endogenen zellulären Proteinen zur Erzeugung eines MR-Signals, das direkt mit der Zellproliferation, einem Marker für Tumoraktivität, korreliert. 3D APT kann geschulte medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, gering differenzierte von hochdifferenzierten Gliomen und Tumorverhalten vom Behandlungseffekt zu unterscheiden.⁴
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Bis zu 30% schnellere DWI-Bilder²
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Die neuen Hochleistungs-Gradienten von Ingenia Elition X ermöglichen fortschrittlichste Bildgebung auf einem 3.0T-System. Diffusions-Scans werden bis zu 30% schneller erfasst und sind gleichzeitig schärfer⁵. Durchschnittlich kann eine 70% höhere Kontrastauflösung in der Diffusionsbildgebung erzielt werden⁵. Aufgrund einer bis zu 15% kürzeren Echozeit in der Diffusionsbildgebung kann ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis oder eine höhere Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit erzielt werden⁵. Zusammen machen diese Verbesserungen Ingenia Elition X zur idealen Lösung für die klinische Routineuntersuchungen und onkologische Anwendungen, selbst bei herausfordernden Anatomien.
Bis zu 60% höhere Auflösung
Bis zu 60% höhere Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Bis zu 60% höhere Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Bis zu 60% höhere Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details für eine größere Präzision. Zum Beispiel ermöglicht die schnellere isotropische 3D-MSK-Bildgebung eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan. Das ist Präzision mit Effizienz.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Erschließung neuer Gebiete der neurofunktionalen MRT
Die Vega HP-Gradienten von Ingenia Elition X liefern eine bis zu 23% höhere zeitliche Auflösung von fMR-Untersuchungen sowie eine 30% kürzere Wiederholzeit in der Diffusionsbildgebung – für eine exzellente funktionelle Bildgebung in 3.0T.⁵ Mit Ingenia Elition X werden neue Gebiete in der neurofunktionalen MRT erschlossen, indem Einblicke in die Verbindungen und funktionalen Zusammenhänge des Gehirns gewonnen werden. Dieses neue Level der Präzision kann in Kombination mit dem 70 cm-breiten großen Tunnel der nächsten Generation zu einer ganzen Palette an neuen Befundmöglichkeiten in der neurofunktionalen MRT führen und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Automatisierte Scan-Planung
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
SmartExam³ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch und basierend auf validierten Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses und mehr Einheitlichkeit bei Nachuntersuchungen eines Patienten bzw. zwischen den Patienten. Die Planungen mit SmartExam³ können so angepasst und erweitert werden, dass sie auch bei veränderten Rahmenbedingungen jederzeit optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zusätzlich können die automatisierten Planungsgeometrien sogar auf andere Philips MR-Konsolen übertragen und dort angewendet werden.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Erhöhter Patientenkomfort
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Technische Daten
Magnetsystem
Magnetsystem
Feldstärke
3.0T
Gestaltung der Magnetöffnung
70 cm
Gewicht des Magneten
4800 kg
Typische Homogenität V-RMS
≤ 0,9 ppm (bei 45 cm DSV)
HeliumSave Technologie
Ja (kein Abdampfen)
Maximales Messfeld (FOV)
55 cm
Kühlmittel-Abdampfrate
0 Liter/Stunde (unter üblichen Scan-Bedingungen)
HF-Übertragung
HF-Übertragung
Parallele HF-Übertragung
Ja
Ausgangsleistung
≥ 2 × 18 kW
HF-Empfang
HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
Kanalunabhängig
Position des Analog-Digital-Wandlers
Im Inneren der Spule, direkt an den Empfangselementen
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
Vollständig digital
dStream
Ja
Informationen zur Installation
Informationen zur Installation
Mindestanforderung für Aufstellung
3,4 m x 5,3 m
Deckenhöhe (Minimum)
2,56 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Vorbereitung einer geführten Untersuchung
Ja
Automatische Patientenzentrierung
Ja
Berührungslose Atemtriggerung
Ja
Untersuchung kann vom Untersuchungsraum aus gestartet werden
¹ Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.
² Im Vergleich zum Signal eines Philips Atemüberwachungsgurtes. Eine uneingeschränkte Sicht ist erforderlich.
³ SmartExam kann nicht bei Patienten mit MR Conditional Implantaten angewandt werden.
⁴ Togao et al. (2014) Neuro-Oncology. Park KJ et al. (2016) Eur Radiol
⁵ Verglichen mit Ingenia 3.0T Omega HP R5.3
⁶ Verglichen mit Scans ohne ComforTone
⁷ Ergebnisse aus Fallstudien sagen nichts über zukünftige Ergebnisse in anderen Fällen aus. Die Ergebnisse können in anderen Fällen abweichen.
⁸ Basierend auf einer Kunden-Fallstudie die in Lübeck durchgeführt wurde.
⁹ Verglichen mit dem Gebrauch einer Standardmatratze.
Dieser Inhalt ist nicht für die USA bestimmt.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.