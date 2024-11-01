Der Ingenia Elition S liefert eine brillante Bildqualität und führt MR-Untersuchungen um bis zu 50%¹ schneller aus. Compressed SENSE beschleunigt sowohl 2D- als auch 3D-Scans. Eine hohe Effizienz wird durch die Bildgebungsfunktionen wie SmartExam⁷, 4D MultiTransmit und ScanWise Implant⁹ erzielt. Diese Fortschritte wurden durch die Kombination von neuestem Gradienten- und HF-Design und Beschleunigungstechnologien wie Compressed SENSE ermöglicht. Zudem bietet der Ingenia Elition S ein umfassendes visuelles Erlebnis, das dabei hilft, Patienten zu beruhigen und sie durch die Untersuchungen zu leiten, um ihnen die Erfahrung einer MR-Untersuchung so angenehm wie möglich zu gestalten.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Automatisierte Scan-Planung
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Erhöhter Patientenkomfort
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Die Grundlage der 3.0T-Bildqualität – Multi-Transmit HF
Philips führte im Jahr 2008 als erstes Unternehmen Multi-Transmit HF bei 3.0T-Bildgebung ein. MultiTransmit, mit zwei verschiedenen HF-Verstärkern, ist Standard bei der 3.0T-Bildgebung von Philips. Das resultiert aus unserer Überzeugung, dass es entscheidend ist, 3.0T-Bildqualität im gesamten Körper zu unterstützen.
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Bis zu 60% höhere räumliche Auflösung
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Die völlig neu designten Gradienten sorgen zusammen mit der Compressed SENSE Beschleunigungstechnologie für eine bis zu 60% höhere räumliche Auflösung² bei gleichbleibender Scanzeit – und zeigen mehr Details. Das ermöglicht eine Umstellung von aufwändigen 2D-Aufnahmen aus mehreren Richtungen zu einem einzigen hochauflösenden 3D-Scan.
Automatisierte Scan-Planung
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
Automatisierte Scan-Planung
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
SmartExam⁷ unterstützt reproduzierbare und planbare Prozesse in über 80% aller Untersuchungen. Es ist mit einer adaptiven Software ausgestattet, die die Scangeometrien automatisch auf Basis validierter Scanvorgaben plant. Dies ermöglicht eine Standardisierung des MR-Untersuchungsprozesses bei verschiedenen Philips MR-Konsolen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Philips stellt den Patienten in den Mittelpunkt der MR-Untersuchung. Die einzigartige Ambient Experience-Lösung gibt Patienten die Möglichkeit Licht, Klang und Visualisierungen im Tunnel an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Unsere innovative Inbore-Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne zu entspannen. In einer Studie der Herlev Gentofte Universitätsklinik in Dänemark gelang es mit Hilfe der In-Bore-Lösung, die Zahl der Wiederholungsscans um 70%⁷ und die Zahl der notwendigen Sedierungen um bis zu 80%⁸ zu senken, sodass die Radiologen täglich mehr Patienten untersuchen konnten.
Erhöhter Patientenkomfort
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Erhöhter Patientenkomfort
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Ingenia Elition X sorgt durch die ComfortPlus Matratze für eine bequeme Patientenlagerung auf dem Untersuchungstisch. Im Durchschnitt fanden 90% der Patienten mit starkem Unwohlsein es einfacher, auf der ComfortPlus Matratze still zu liegen, als auf einer Standardmatratze.⁹ Das Wohlbefinden für die Patientengruppe konnte um bis zu 36% gesteigert werden.⁹ Die klinischen Bilder, die unter Benutzung einer ComfortPlus Matratze entstehen, sind von genauso guter Qualität wie unter Verwendung einer Standardmatratze.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie³ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁴ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁴ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁵ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Technische Daten
Magnetsystem
Magnetsystem
Feldstärke
3.0T
Gestaltung der Magnetöffnung
70 cm
Gewicht des Magneten
4800 kg
Typische Homogenität V-RMS
≤ 0,9 ppm (bei 45 cm DSV)
HeliumSave Technologie
Ja (kein Abdampfen)
Maximales Messfeld (FOV)
55 cm
Kühlmittel-Abdampfrate
0 Liter/Stunde (unter üblichen Scan-Bedingungen)
HF-Übertragung
HF-Übertragung
Parallele HF-Übertragung
Ja
Ausgangsleistung
≥ 2 × 18 kW
HF-Empfang
HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
Kanalunabhängig
Position des Analog-Digital-Wandlers
Im Inneren der Spule, direkt an den Empfangselementen
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
Vollständig digital
dStream
Ja
Informationen zur Installation
Informationen zur Installation
Mindestanforderung für Aufstellung
3,4 m x 5,3 m
Deckenhöhe (Minimum)
2,56 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Vorbereitung einer geführten Untersuchung
Ja
Automatische Patientenzentrierung
Ja
Berührungslose Atemtriggerung
Ja
Untersuchung kann vom Untersuchungsraum aus gestartet werden
1. Im Vergleich zu Philips Untersuchungen ohne Compressed SENSE
2. Bei der isotropischen 3D-MSK-Bildgebung, im Vergleich zu Philips Untersuchungen ohne Compressed SENSE.
3. Die von SmartSpeed verwendete Adaptive-C-SENSE Technologie wurde zum Gewinner der von Facebook und New York Langone Health 2019 veranstalteten Fast MRI Challenge erklärt.
4. Verglichen mit Philips SENSE.
5. Im Schnitt, ermittelt über mehrere Beispieleinrichtungen, die zur installierten MR-Basis von Philips gehören.
6. Verglichen mit einer Workstation.
7. SmartExam ist nicht für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten verfügbar.
8. Verglichen mit dem Gebrauch einer Standardmatratze.
9. Die Verwendung ist nur mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten unter strenger Beachtung der Gebrauchsanweisung zulässig.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.