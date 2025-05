Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients

Le système Xper Information Management (Xper IM) est conçu pour optimiser les processus de travail afin que les formalités administratives n’entravent jamais la prise en charge des patients. Il regroupe les données obtenues avant, pendant et après les procédures, remplit le rapport final de cardiologie avec les données patient et se connecte aux SIH, PACS et DPI afin d’éviter la saisie de données redondantes et de créer des dossiers patient intégrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez même partager avec vos patients des informations et images liées à leurs examens.