Interventional Cardiology Workspace (Xper IM) Lösung für Arbeitsabläufe in der Kardiologie

Diese innovative Software-Suite für das Katheterlabor-Datenmanagement (ehemals Xper Information Management, Xper IM) soll den Arbeitsablauf in der interventionellen Kardiologie verbessern. Interventional Cardiology Workspace stellt eine Reihe von neuartigen Tools für mehr Effizienz in der Berichterstellung, Terminplanung, Bestandsverwaltung und im intelligenten Datenmanagement dar. So können die Arbeitsabläufe für alle Mitarbeiter in der Kardiologie verbessert und vereinfacht werden.