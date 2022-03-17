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IntelliSpace Cardiovascular

Bild- und Informationsmanagement-Lösung

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Cardiovascular Workspace ist eine skalierbare und interoperable Lösung, die hohe klinische Kompetenz mit technologischer Innovation kombiniert, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die operative Leistung über das gesamte Leistungsspektrum der kardiovaskulären Medizin hinweg zu verbessern.

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Mediengalerie

Eigenschaften
Nahtlose Integration

Nahtlose Integration

Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Nahtlose Integration

Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Nahtlose Integration

Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).

Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).

Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
Umfassend skalierbar

Umfassend skalierbar

Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.

Umfassend skalierbar

Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.

Umfassend skalierbar

Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.
Hohe Diagnosesicherheit

Hohe Diagnosesicherheit

Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.

Hohe Diagnosesicherheit

Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.

Hohe Diagnosesicherheit

Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
  • Nahtlose Integration
  • Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
  • Umfassend skalierbar
  • Hohe Diagnosesicherheit
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Nahtlose Integration

Nahtlose Integration

Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Nahtlose Integration

Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Nahtlose Integration

Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).

Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).

Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit

Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
Umfassend skalierbar

Umfassend skalierbar

Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.

Umfassend skalierbar

Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.

Umfassend skalierbar

Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.
Hohe Diagnosesicherheit

Hohe Diagnosesicherheit

Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.

Hohe Diagnosesicherheit

Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.

Hohe Diagnosesicherheit

Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.

Neuerungen in dieser Revision


Vergleichsübersicht über die Funktion Cardiology Informatics

IntelliSpace Cardiovascular und Xcelera bieten Zugang zu kardiovaskulären klinischen Informationen. Die komprimierte vergleichende Funktionsübersicht unten vermittelt Ihnen ein grundlegendes Bild der Vorteile, die Ihnen ein Upgrade auf IntelliSpace Cardiovascular bietet, unser kardiovaskuläres Bild- und Informationsmanagement der jüngsten Generation.
 

Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von IntelliSpace Cardiovascular erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsteam. Sie können Ihre Anfrage aber auch hier übermitteln.

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Was heisst das?

Final CEE consent

Ein Computermonitor mit einem Screenshot eines Herzscans

Intuitive grafische Patienten-Zeitachse (Cardiology Timeline) als Übersicht zur Navigation durch CareEvents

Zeitersparnis durch parallele Anzeige von Bildern aus verschiedenen Modalitäten

Übersichtliche Darstellung des Verlaufs anhand einer Mini-Zeitachse

Paralleler Zugriff und Vergleich von Dokumenten

Die Vernetzung in der Kardiologie beginnt hier


Herzstück von IntelliSpace Cardiovascular ist der Workspace, der jederzeit und praktisch* überall Zugriff auf kardiologische Bilder und Informationen ermöglicht.

ein Screenshot eines Computers

Dokumentation

Broschüre (2)

Broschüre

Erfahrungsbericht (1)

Erfahrungsbericht

Broschüre (2)

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Erfahrungsbericht (1)

Erfahrungsbericht

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Erfahrungsbericht (1)

Erfahrungsbericht

Technische Daten

IntelliSpace Cardiovascular Server
IntelliSpace Cardiovascular Server
CPU, # Clients &lt;lt/> 5
  • Minimum Single Xeon E5-2620 or better
CPU, # Clients &lt;gt/> 5
  • Two Xeon E5-2620 or better
CPU, # Clients &lt;gt/> 25
  • Two Xeon E5-2620 or better and a dedicated web server
vCPU
  • Minimum 4
RAM
  • 16 GB Minimum, 32 GB Recommended
Storage, OS partition
  • 64 GB in hardware Raid 1
Storage, Data partition
  • Minimum 100 GB in hardware Raid 1
Storage, Repository
  • 1 TB Minimum, 2 TB Recommended
Storage type
  • Hardware Raid 5 set + hot-spare
Storage bandwidth (concurrent)
  • Per client connection 250 IOPS
Storage bandwidth (concurrent)
  • Per modality connection 100 IOPS
Storage bandwidth (concurrent)
  • Other 100 IOPS per connection
Storage, backup external
  • Mandatory
Archive, Duplicate NAS system
  • Recommended
Archive, DICOM archive
  • Supported
Archive, Archiving on SAN
  • Recommended
Network, 1 GBps
  • Minimum &lt;5 concurrent client
Network, multiple 1 GBps uplinks
  • Recommended >5 concurrent clients
Redundant power supplies
  • Recommended
Operating System
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (Standard & Enterprise Version)
Database Software
  • SQL Server 2008R2 SP2 (x64x)
IntelliSpace Cardiovascular Test Server²
IntelliSpace Cardiovascular Test Server²
CPU, # Clients &lt;lt/> 5
  • Minimum Single Xeon E5-2620 or better
vCPU
  • Minimum 2, recommended 4
RAM
  • 8 GB Minimum, 16 GB Recommended
Storage, OS partition
  • 64 GB in hardware Raid 1
Storage, Data partition
  • Minimum 100 GB in hardware Raid 1
Custom Size
  • Minimum 10 GB, can be extended based on usage
Storage type
  • N/A (no redundancy needed)
Storage bandwidth (concurrent)
  • N/A (not used for performance testing)
Archive, Duplicate NAS system
  • Optional
Archive, DICOM archive
  • Optional
Archive, Archiving on SAN
  • Optional
Network, 1 GBps
  • Minimum
Redundant power supplies
  • N/A (no redundancy needed)
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Zero-footprint environment only
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Zero-footprint environment only
CPU
  • Minimum Dual core 1.2 GHz or better
RAM
  • 1 GB free
Graphics (Size & resolution)
  • 10” with minimum 1024 x 768
Network
  • Minimum 54 Gbps wireless
Operating System
  • Windows 7 SP1 (x64) (Ultimate, Enterprise & Professional version)
Client Browser
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Thick client
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Thick client
CPU
  • Minimum Intel Core2 Duo 1.86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz 8 MB cache 4 cores) recommended
RAM
  • 4 GB Minimum, 8 GB Recommended
Graphics (Size & resolution)
  • Minimum 1280 x 1024
Graphics resolution for EP use
  • Vertical 1200 pixels
Video card
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Q600 per monitor
Storage
  • 64GB free hard disk space for installation and image storage
Network
  • Minimum 100 Mbit, 1 Gbit Recommended
Diagnostic displays
  • Mandatory, Two 2 MP Barco color monitors recommended
Operating System
  • Windows 7 SP1 (x64) (Ultimate, Enterprise & Professional version)
Client Browser
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
IntelliSpace Cardiovascular Server
IntelliSpace Cardiovascular Server
CPU, # Clients &lt;lt/> 5
  • Minimum Single Xeon E5-2620 or better
CPU, # Clients &lt;gt/> 5
  • Two Xeon E5-2620 or better
IntelliSpace Cardiovascular Test Server²
IntelliSpace Cardiovascular Test Server²
CPU, # Clients &lt;lt/> 5
  • Minimum Single Xeon E5-2620 or better
vCPU
  • Minimum 2, recommended 4
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IntelliSpace Cardiovascular Server
IntelliSpace Cardiovascular Server
CPU, # Clients &lt;lt/> 5
  • Minimum Single Xeon E5-2620 or better
CPU, # Clients &lt;gt/> 5
  • Two Xeon E5-2620 or better
CPU, # Clients &lt;gt/> 25
  • Two Xeon E5-2620 or better and a dedicated web server
vCPU
  • Minimum 4
RAM
  • 16 GB Minimum, 32 GB Recommended
Storage, OS partition
  • 64 GB in hardware Raid 1
Storage, Data partition
  • Minimum 100 GB in hardware Raid 1
Storage, Repository
  • 1 TB Minimum, 2 TB Recommended
Storage type
  • Hardware Raid 5 set + hot-spare
Storage bandwidth (concurrent)
  • Per client connection 250 IOPS
Storage bandwidth (concurrent)
  • Per modality connection 100 IOPS
Storage bandwidth (concurrent)
  • Other 100 IOPS per connection
Storage, backup external
  • Mandatory
Archive, Duplicate NAS system
  • Recommended
Archive, DICOM archive
  • Supported
Archive, Archiving on SAN
  • Recommended
Network, 1 GBps
  • Minimum &lt;5 concurrent client
Network, multiple 1 GBps uplinks
  • Recommended >5 concurrent clients
Redundant power supplies
  • Recommended
Operating System
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (Standard & Enterprise Version)
Database Software
  • SQL Server 2008R2 SP2 (x64x)
IntelliSpace Cardiovascular Test Server²
IntelliSpace Cardiovascular Test Server²
CPU, # Clients &lt;lt/> 5
  • Minimum Single Xeon E5-2620 or better
vCPU
  • Minimum 2, recommended 4
RAM
  • 8 GB Minimum, 16 GB Recommended
Storage, OS partition
  • 64 GB in hardware Raid 1
Storage, Data partition
  • Minimum 100 GB in hardware Raid 1
Custom Size
  • Minimum 10 GB, can be extended based on usage
Storage type
  • N/A (no redundancy needed)
Storage bandwidth (concurrent)
  • N/A (not used for performance testing)
Archive, Duplicate NAS system
  • Optional
Archive, DICOM archive
  • Optional
Archive, Archiving on SAN
  • Optional
Network, 1 GBps
  • Minimum
Redundant power supplies
  • N/A (no redundancy needed)
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Zero-footprint environment only
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Zero-footprint environment only
CPU
  • Minimum Dual core 1.2 GHz or better
RAM
  • 1 GB free
Graphics (Size & resolution)
  • 10” with minimum 1024 x 768
Network
  • Minimum 54 Gbps wireless
Operating System
  • Windows 7 SP1 (x64) (Ultimate, Enterprise & Professional version)
Client Browser
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Thick client
IntelliSpace Cardiovascular Client Hardware – Thick client
CPU
  • Minimum Intel Core2 Duo 1.86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz 8 MB cache 4 cores) recommended
RAM
  • 4 GB Minimum, 8 GB Recommended
Graphics (Size & resolution)
  • Minimum 1280 x 1024
Graphics resolution for EP use
  • Vertical 1200 pixels
Video card
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Q600 per monitor
Storage
  • 64GB free hard disk space for installation and image storage
Network
  • Minimum 100 Mbit, 1 Gbit Recommended
Diagnostic displays
  • Mandatory, Two 2 MP Barco color monitors recommended
Operating System
  • Windows 7 SP1 (x64) (Ultimate, Enterprise & Professional version)
Client Browser
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)

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  • * Philips Cardiovascular Workspace ist der kommerzielle Name des Medizinprodukts Philips IntelliSpace Cardiovascular.
  • ** Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Erfüllung der Netzwerkvoraussetzungen von Philips (z.B. Leistung, VPN) für Cardiovascular Workspace sicherzustellen.
  • ** Einige Produkte sind nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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