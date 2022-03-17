IntelliSpace Cardiovascular

Cardiovascular Workspace ist eine skalierbare und interoperable Lösung, die hohe klinische Kompetenz mit technologischer Innovation kombiniert, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die operative Leistung über das gesamte Leistungsspektrum der kardiovaskulären Medizin hinweg zu verbessern.
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Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Nahtlose Integration
Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Nahtlose Integration
Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
Umfassend skalierbar
Umfassend skalierbar
Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.
Umfassend skalierbar
Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.
Umfassend skalierbar
Eine skalierbare und interoperable Lösung, die mit Ihren spezifischen Anforderungen mit wächst und sich weiterentwickelt – von einer einzelnen Abteilung bis hin zu einer überregionalen, die gesamte Einrichtung abdeckende Lösung.
Hohe Diagnosesicherheit
Hohe Diagnosesicherheit
Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
Hohe Diagnosesicherheit
Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
Hohe Diagnosesicherheit
Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Nahtlose Integration
Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Nahtlose Integration
Einfacher Zugriff auf fortschrittliche klinische Tools und optimierte Einbindung in ePA/KIS-Systeme von einem zentralen Standort zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
Stärkere multidisziplinäre Zusammenarbeit
Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
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Abteilungsübergreifender Zugriff auf genaue und sofort umsetzbare Daten bei gleichzeitigem Abbau administrativer Aufgaben dank automatischer Datensynchronisation mit dem herstellerunabhängigen Archiv (VNA).
Umfassend skalierbar
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Hohe Diagnosesicherheit
Hohe Diagnosesicherheit
Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
Hohe Diagnosesicherheit
Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
Hohe Diagnosesicherheit
Zugriff auf umfassende Daten der Patienten und intelligente klinische Quantifizierungstools für schnelle und fundierte kardiologische Behandlungsentscheidungen.
Neuerungen in dieser Revision
Vergleichsübersicht über die Funktion Cardiology Informatics
IntelliSpace Cardiovascular und Xcelera bieten Zugang zu kardiovaskulären klinischen Informationen. Die komprimierte vergleichende Funktionsübersicht unten vermittelt Ihnen ein grundlegendes Bild der Vorteile, die Ihnen ein Upgrade auf IntelliSpace Cardiovascular bietet, unser kardiovaskuläres Bild- und Informationsmanagement der jüngsten Generation.
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von IntelliSpace Cardiovascular erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsteam. Sie können Ihre Anfrage aber auch hier übermitteln.
Intuitive grafische Patienten-Zeitachse (Cardiology Timeline) als Übersicht zur Navigation durch CareEvents
Zeitersparnis durch parallele Anzeige von Bildern aus verschiedenen Modalitäten
Übersichtliche Darstellung des Verlaufs anhand einer Mini-Zeitachse
Paralleler Zugriff und Vergleich von Dokumenten
Die Vernetzung in der Kardiologie beginnt hier
Herzstück von IntelliSpace Cardiovascular ist der Workspace, der jederzeit und praktisch* überall Zugriff auf kardiologische Bilder und Informationen ermöglicht.
* Philips Cardiovascular Workspace ist der kommerzielle Name des Medizinprodukts Philips IntelliSpace Cardiovascular.
** Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Erfüllung der Netzwerkvoraussetzungen von Philips (z.B. Leistung, VPN) für Cardiovascular Workspace sicherzustellen.
** Einige Produkte sind nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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