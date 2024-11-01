Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.