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Invasive Blood Pressure Module

Module de mesure

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Le module de mesure de la pression invasive Philips M1006B génère des courbes et des valeurs numériques. Il fonctionne également avec une large gamme de cathéters et capteurs de pression. Les pressions invasives peuvent être collectées via un module ou directement à partir des moniteurs – sur des patients adultes, enfants ou nouveau-nés – afin d’être visualisées sur les moniteurs patient IntelliVue.

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Caractéristiques
Pression invasive

Surveillance continue de la pression invasive

La surveillance continue de la pression invasive joue un rôle important en soins intensifs. Utilisable sur divers sites d’insertion, elle permet d’obtenir différents types de pression invasive. Des algorithmes intelligents filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires, ce qui réduit le nombre d’alarmes non pertinentes. Les câbles de connexion avec codage couleur font gagner du temps et évitent les confusions. La sortie analogique conçue pour être utilisée avec les ballons de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) est disponible en option.

Surveillance continue de la pression invasive

La surveillance continue de la pression invasive joue un rôle important en soins intensifs. Utilisable sur divers sites d’insertion, elle permet d’obtenir différents types de pression invasive. Des algorithmes intelligents filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires, ce qui réduit le nombre d’alarmes non pertinentes. Les câbles de connexion avec codage couleur font gagner du temps et évitent les confusions. La sortie analogique conçue pour être utilisée avec les ballons de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) est disponible en option.

Surveillance continue de la pression invasive

La surveillance continue de la pression invasive joue un rôle important en soins intensifs. Utilisable sur divers sites d’insertion, elle permet d’obtenir différents types de pression invasive. Des algorithmes intelligents filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires, ce qui réduit le nombre d’alarmes non pertinentes. Les câbles de connexion avec codage couleur font gagner du temps et évitent les confusions. La sortie analogique conçue pour être utilisée avec les ballons de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) est disponible en option.
Nombreuses données et facilité d’utilisation

Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.

Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.

Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.
Variation de la pression pulsée (VPP)

Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée

La VPP est une mesure mini invasive qui facilite l’évaluation par les cliniciens de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients adultes sous ventilation mécanique. La VPP étant calculée à partir de n’importe quelle mesure de pression artérielle invasive, sa surveillance n’entraîne aucun surcoût car aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire chez un patient déjà équipé d’un cathéter artériel.

Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée

La VPP est une mesure mini invasive qui facilite l’évaluation par les cliniciens de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients adultes sous ventilation mécanique. La VPP étant calculée à partir de n’importe quelle mesure de pression artérielle invasive, sa surveillance n’entraîne aucun surcoût car aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire chez un patient déjà équipé d’un cathéter artériel.

Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée

La VPP est une mesure mini invasive qui facilite l’évaluation par les cliniciens de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients adultes sous ventilation mécanique. La VPP étant calculée à partir de n’importe quelle mesure de pression artérielle invasive, sa surveillance n’entraîne aucun surcoût car aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire chez un patient déjà équipé d’un cathéter artériel.
Pression intra-abdominale

Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité

Grâce aux informations obtenues suite à la mesure de la PIA, vous pouvez rapidement détecter une hypertension intra-abdominale et ainsi agir avant qu’une défaillance d’organe ou un syndrome du compartiment abdominal ne survienne. Le module Philips de mesure de la pression invasive prend en charge la mesure en série de la PIA lorsqu’il est associé à des dispositifs de surveillance de la PIA équipés d’une sonde, disponibles dans le commerce.

Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité

Grâce aux informations obtenues suite à la mesure de la PIA, vous pouvez rapidement détecter une hypertension intra-abdominale et ainsi agir avant qu’une défaillance d’organe ou un syndrome du compartiment abdominal ne survienne. Le module Philips de mesure de la pression invasive prend en charge la mesure en série de la PIA lorsqu’il est associé à des dispositifs de surveillance de la PIA équipés d’une sonde, disponibles dans le commerce.

Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité

Grâce aux informations obtenues suite à la mesure de la PIA, vous pouvez rapidement détecter une hypertension intra-abdominale et ainsi agir avant qu’une défaillance d’organe ou un syndrome du compartiment abdominal ne survienne. Le module Philips de mesure de la pression invasive prend en charge la mesure en série de la PIA lorsqu’il est associé à des dispositifs de surveillance de la PIA équipés d’une sonde, disponibles dans le commerce.
Prise en charge de qualité

Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue

La pression invasive compte parmi les cinq mesures standard incluses dans le module de mesure multiparamétrique Philips. Des algorithmes logiciels filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires et les changements de pression entraînés par la purge de la tubulure ou le prélèvement d’échantillons sanguins. La mesure de la pression invasive est disponible depuis le module de mesure multiparamétrique IntelliVue ou via un module de mesure enfichable.

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La pression invasive compte parmi les cinq mesures standard incluses dans le module de mesure multiparamétrique Philips. Des algorithmes logiciels filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires et les changements de pression entraînés par la purge de la tubulure ou le prélèvement d’échantillons sanguins. La mesure de la pression invasive est disponible depuis le module de mesure multiparamétrique IntelliVue ou via un module de mesure enfichable.

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La pression invasive compte parmi les cinq mesures standard incluses dans le module de mesure multiparamétrique Philips. Des algorithmes logiciels filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires et les changements de pression entraînés par la purge de la tubulure ou le prélèvement d’échantillons sanguins. La mesure de la pression invasive est disponible depuis le module de mesure multiparamétrique IntelliVue ou via un module de mesure enfichable.
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Surveillance continue de la pression invasive

La surveillance continue de la pression invasive joue un rôle important en soins intensifs. Utilisable sur divers sites d’insertion, elle permet d’obtenir différents types de pression invasive. Des algorithmes intelligents filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires, ce qui réduit le nombre d’alarmes non pertinentes. Les câbles de connexion avec codage couleur font gagner du temps et évitent les confusions. La sortie analogique conçue pour être utilisée avec les ballons de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) est disponible en option.

Surveillance continue de la pression invasive

La surveillance continue de la pression invasive joue un rôle important en soins intensifs. Utilisable sur divers sites d’insertion, elle permet d’obtenir différents types de pression invasive. Des algorithmes intelligents filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires, ce qui réduit le nombre d’alarmes non pertinentes. Les câbles de connexion avec codage couleur font gagner du temps et évitent les confusions. La sortie analogique conçue pour être utilisée avec les ballons de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) est disponible en option.

Surveillance continue de la pression invasive

La surveillance continue de la pression invasive joue un rôle important en soins intensifs. Utilisable sur divers sites d’insertion, elle permet d’obtenir différents types de pression invasive. Des algorithmes intelligents filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires, ce qui réduit le nombre d’alarmes non pertinentes. Les câbles de connexion avec codage couleur font gagner du temps et évitent les confusions. La sortie analogique conçue pour être utilisée avec les ballons de contre-pulsion intra-aortique (BCPIA) est disponible en option.
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Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.

Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.

Ensemble complet de données et facilité d’utilisation

Le module de pression invasive génère des courbes et des valeurs numériques en temps réel pour les pressions systolique, diastolique et moyenne ainsi que les fréquences de pouls associées. Les options de mesure et d’affichage sont flexibles et faciles à utiliser. Jusqu’à six courbes de pression différentes s’affichent simultanément sur l’écran du système IntelliVue, pour un même canal de pression. Un curseur affiché à l’écran vous permet de mesurer et d’enregistrer n’importe quelle valeur sur une courbe.
Variation de la pression pulsée (VPP)

Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée

La VPP est une mesure mini invasive qui facilite l’évaluation par les cliniciens de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients adultes sous ventilation mécanique. La VPP étant calculée à partir de n’importe quelle mesure de pression artérielle invasive, sa surveillance n’entraîne aucun surcoût car aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire chez un patient déjà équipé d’un cathéter artériel.

Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée

La VPP est une mesure mini invasive qui facilite l’évaluation par les cliniciens de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients adultes sous ventilation mécanique. La VPP étant calculée à partir de n’importe quelle mesure de pression artérielle invasive, sa surveillance n’entraîne aucun surcoût car aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire chez un patient déjà équipé d’un cathéter artériel.

Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée

La VPP est une mesure mini invasive qui facilite l’évaluation par les cliniciens de la réponse au remplissage vasculaire chez les patients adultes sous ventilation mécanique. La VPP étant calculée à partir de n’importe quelle mesure de pression artérielle invasive, sa surveillance n’entraîne aucun surcoût car aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire chez un patient déjà équipé d’un cathéter artériel.
Pression intra-abdominale

Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité

Grâce aux informations obtenues suite à la mesure de la PIA, vous pouvez rapidement détecter une hypertension intra-abdominale et ainsi agir avant qu’une défaillance d’organe ou un syndrome du compartiment abdominal ne survienne. Le module Philips de mesure de la pression invasive prend en charge la mesure en série de la PIA lorsqu’il est associé à des dispositifs de surveillance de la PIA équipés d’une sonde, disponibles dans le commerce.

Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité

Grâce aux informations obtenues suite à la mesure de la PIA, vous pouvez rapidement détecter une hypertension intra-abdominale et ainsi agir avant qu’une défaillance d’organe ou un syndrome du compartiment abdominal ne survienne. Le module Philips de mesure de la pression invasive prend en charge la mesure en série de la PIA lorsqu’il est associé à des dispositifs de surveillance de la PIA équipés d’une sonde, disponibles dans le commerce.

Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité

Grâce aux informations obtenues suite à la mesure de la PIA, vous pouvez rapidement détecter une hypertension intra-abdominale et ainsi agir avant qu’une défaillance d’organe ou un syndrome du compartiment abdominal ne survienne. Le module Philips de mesure de la pression invasive prend en charge la mesure en série de la PIA lorsqu’il est associé à des dispositifs de surveillance de la PIA équipés d’une sonde, disponibles dans le commerce.
Prise en charge de qualité

Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue

La pression invasive compte parmi les cinq mesures standard incluses dans le module de mesure multiparamétrique Philips. Des algorithmes logiciels filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires et les changements de pression entraînés par la purge de la tubulure ou le prélèvement d’échantillons sanguins. La mesure de la pression invasive est disponible depuis le module de mesure multiparamétrique IntelliVue ou via un module de mesure enfichable.

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La pression invasive compte parmi les cinq mesures standard incluses dans le module de mesure multiparamétrique Philips. Des algorithmes logiciels filtrent les artefacts tels que les variations respiratoires et les changements de pression entraînés par la purge de la tubulure ou le prélèvement d’échantillons sanguins. La mesure de la pression invasive est disponible depuis le module de mesure multiparamétrique IntelliVue ou via un module de mesure enfichable.

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