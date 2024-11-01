Termes recherchés
Le module de mesure de la pression invasive Philips M1006B génère des courbes et des valeurs numériques. Il fonctionne également avec une large gamme de cathéters et capteurs de pression. Les pressions invasives peuvent être collectées via un module ou directement à partir des moniteurs – sur des patients adultes, enfants ou nouveau-nés – afin d’être visualisées sur les moniteurs patient IntelliVue.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Surveillance continue de la pression invasive
Surveillance continue de la pression invasive
Surveillance continue de la pression invasive
Ensemble complet de données et facilité d’utilisation
Ensemble complet de données et facilité d’utilisation
Ensemble complet de données et facilité d’utilisation
Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée
Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée
Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée
Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité
Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité
Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité
Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue
Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue
Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue
Surveillance continue de la pression invasive
Surveillance continue de la pression invasive
Surveillance continue de la pression invasive
Ensemble complet de données et facilité d’utilisation
Ensemble complet de données et facilité d’utilisation
Ensemble complet de données et facilité d’utilisation
Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée
Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée
Variation de la pression pulsée (VPP) pour une évaluation éclairée
Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité
Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité
Mesure de la pression intra-abdominale (PIA) pour une meilleure réactivité
Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue
Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue
Optimisez la qualité des soins grâce à IntelliVue
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Le Philips IntelliVue X3 est un moniteur compact, à utilisation mixte et portatif qui dispose d’un fonctionnement intuitif similaire à celui d’un smartphone et offre une gamme évolutive de paramètres cliniques.
Voir le produit
Le MX100 est un moniteur portable et autonome qui se veut le plus flexible et fiable possible. Conçu pour surveiller les patients y compris durant le transport, il est compact, léger et offre une vaste gamme évolutive de paramètres cliniques. De plus, cet appareil robuste, alimenté par batterie est équipé d’un écran tactile intégré de 15,5 cm (6,1”) et fonctionne comme un smartphone, ce qui facilite son utilisation.
Voir le produit
Le moniteur IntelliVue MX400 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
Voir le produit
Le moniteur patient IntelliVue MX450 allie monitorage performant et mobilité au sein d’une unité compacte. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
Voir le produit
Le moniteur IntelliVue MX500 allie monitorage performant et mobilité au sein d’une unité compacte. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
Voir le produit
Le moniteur IntelliVue MX550 allie un monitorage performant au chevet du patient et la sécurité d’une batterie de secours. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.