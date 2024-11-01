Umfangreiche Informationen und Benutzerfreundlichkeit

Das Modul für die invasive Druckmessung liefert Echtzeit-Kurven und numerische Werte für den systolischen, diastolischen und mittleren Druck und die zugehörigen Pulsfrequenzen. Die Mess- und Anzeigeoptionen sind flexibel und anwenderfreundlich. Auf der IntelliVue Anzeige überlappen sich bis zu sechs verschiedene Druckkurven in einem Druckkanal. Mit dem Cursor in der Anzeige kann jeder beliebige Punkt auf der Kurve gemessen und gespeichert werden.