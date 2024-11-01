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Die invasive Druckmessung mit Philips liefert Kurven und numerische Werte und kann mit den verschiedensten Kathetern und Drucksensoren kombiniert werden. Invasive Drücke können bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen per Modul oder integrierter Funktion gemessen und auf IntelliVue Patientenmonitoren angezeigt werden.
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Kontinuierliche invasive Drucküberwachung
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Umfangreiche Informationen und Benutzerfreundlichkeit
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Pulsdruck-Variation (PPV) für fundierte Beurteilungen
Pulsdruck-Variation (PPV) für fundierte Beurteilungen
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Messen des intraabdominellen Drucks (IAP) für frühzeitige Reaktionen
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Legen Sie Ihre Standardparameter der Patientenüberwachung mit IntelliVue fest
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Kontinuierliche invasive Drucküberwachung
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Umfangreiche Informationen und Benutzerfreundlichkeit
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Pulsdruck-Variation (PPV) für fundierte Beurteilungen
Pulsdruck-Variation (PPV) für fundierte Beurteilungen
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Messen des intraabdominellen Drucks (IAP) für frühzeitige Reaktionen
Messen des intraabdominellen Drucks (IAP) für frühzeitige Reaktionen
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Legen Sie Ihre Standardparameter der Patientenüberwachung mit IntelliVue fest
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Der Philips IntelliVue X3 ist ein kompakter tragbarer Patientenmonitor, der auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet werden kann und eine intuitive Bedienung im Smartphone-Stil sowie einen skalierbaren Satz klinischer Parameter bietet.
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Der tragbare und autonome MX100 bietet eine flexible und zuverlässige Lösung zur Überwachung von Patient*innen während des Transports und am Patientenbett. Er ist klein und leicht, bietet aber dennoch einen umfangreichen, skalierbaren Satz von klinischen Parametern. Dieses robuste batteriebetriebene Gerät bestitzt einen integrierten 6,1-Zoll-Touchscreen (Diagonale 15,5 cm) und lässt sich wie ein Smartphone besonders leicht bedienen.
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Der IntelliVue MX400 bietet leistungsstarke Überwachungsfunktionen in einem überaus kompakten und sehr einfach zu transportierenden Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patienten und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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Der IntelliVue MX450 Patientenmonitor kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen und flexible Transportierbarkeit in einem kompakten Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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Der IntelliVue MX500 kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen und flexible Transportierbarkeit in einem kompakten Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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Der IntelliVue MX550 kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen am Patientenbett mit dem beruhigenden Wissen, dass ein Akku als Reserve zur Verfügung steht. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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